Hamas'tan İsrail'e gerginlik suçlaması

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmenin sonuçlarına katlanacaktır." denildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin "ırkçılığının" kanıtı olduğu ifade edilen açıklamada, "(İsrail'in) Saldırgan tutumunu sürdürmesi, halkımızın çıktığı özgürlük ve işgalden kurtulma yürüyüşünü durdurmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'den fırlatıldığını öne sürdüğü bir roketin ülkenin güneyindeki Aşkelon bölgesinde bulunan boş bir alana düştüğünü duyurmuş daha sonra Gazze sınırındaki İsrail topçu birlikleri de Beyt Lahiye beldesinin doğusunda Filistin direniş gruplarından birine ait bir gözetleme ve kontrol kulesine 3 top atışı gerçekleştirmişti.
İsrail'e atılan roketin sorumluluğunu ise henüz Filistinli herhangi bir grup üstlenmedi.
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