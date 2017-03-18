Başbakan'dan Çanakkale'de kararlılık mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılında Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende konuşmasına, "Her yıl Çanakkale'de milletimizin tarihindeki bir şanlı sayfayı yeniden okumak için, istiklal aşkımızı tazelemek için bir araya geliyoruz. Bu vesileyle en başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bu büyük milletin istiklali uğrunda canlarını seve seve feda etmiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." diyerek başladı.
102 yıl önce tarihe bir kahramanlık destanı olarak yazılan, şanlı istiklal mücadelesi verildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bu, öyle bir destandır ki bu topraklar bir coğrafya parçası olmaktan çıkmış, bu vatanı savunmak için bir ruh, bir ideal olmuştur. 'Ya istiklal ya ölüm' kararını yüreğinde vermiş ve her biri vatanı uğrunda canını feda etmeye hazır birer nefer haline gelmiş bu millet, sadece şanlı bir zafer değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Bugün, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlanan yeni nesiller olarak bize bırakılan o şanlı tarihi, o aziz istiklal ruhunu heyecanla, sadakatle geleceğe taşıyoruz. Ne zaman dara düşsek, ne zaman bu toprakları bir uçtan bir uca sıkıntı sarsa, aynı ruh ve aynı heyecanla yerimizden kalkıyor bütün sıkıntıları bertaraf ederek dimdik ayağa kalkıyoruz. Şehit kanıyla sulanan bu topraklarda geçmişten aldığımız mirası, şanla, şerefle geleceğe, gelecek kuşaklara, torunlara taşımak için bir kez daha söz veriyoruz."
Yıldırım, yaşanan bu zor coğrafyada ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmaktan geçtiğini, zayıflığa teslim olan toplumların söz haklarını da kaybettiğini belirterek, "İstiklalin daha ziyade emekle, alın teriyle, bilgiyle, donanımla, üretimle, yatırımla korunabileceği bir dönemde, tarihimize, medeniyetimize yaraşır bir seviyeye ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Allah'a şükrolsun ki Türkiye bugün ekonomik olarak daha güçlü durumda ve gerekli dinamizme, güvene fazlasıyla sahip bir noktaya gelmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan geçmişte elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi için çalışırken, diğer yandan insanların önüne geleceğe dair yeni hedefler, yeni eserler koymaya gayret ettiklerini anlatan Yıldırım, "Çünkü bizim iki büyük hayalimiz var, bu milletin mutluluğu ve bu ülkenin refahı, geleceği. Bu hayalleri gerçekleştirmek için gece demeden gündüz demeden hep birlikte çalışıyoruz." dedi.
Aydınlık yarınları inşa etmek üzere yola çıktıklarını, her gün gelişme, muasır medeniyetler yolunda önemli mesafeler alındığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bugün bu anma etkinlikleri tarihi bir olaya da şahitlik ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bugün temelini de attık. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken 'Çanakkale geçilmez' diyerek yedi düvele burayı mezar yapan ecdadımızın anısını geleceğe taşıyacak ve Çanakkale Boğazı'na takacağımız bu gerdanlıkla Türkiye'yi, Türk milletini müreffeh, daha kalkınmış, Gazi Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmış olacağız. Her dakikayı iyi şekilde değerlendirmek, her kuruşu doğru yerde harcamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu konudaki kararlılığımızdan ve hassasiyetimizden asla şüphe edilmemelidir.
102 yıl önce Çanakkale'de bu büyük destanı yazan yiğitler sadece Erzurum'dan, Bursa'dan, Diyarbakır'dan, Rize'den, Erzincan'dan, Konya'dan ve sadece 81 ilimizden gelmediler. Aynı zamanda Bağdaş, Şam, Kerkük, Filistin, Rumeli, Üsküp, Saraybosna, Kosova, Kafkasya'lardan kopup geldiler, bu siperlerde omuz omuza birlikte mücadele ettiler, şimdi de bu şehitlikte yan yana yatıyor ve mahşeri bekliyorlar. Onların çocukları, onların nesilleri bugün de aynı şekilde kardeştir. Gerek İstiklal Harbi'nde gerekse Çanakkale'de şehit düşenlerin çocukları bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıdır. Onların arasına fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizi savaşa, çatışmaya, nefrete sürükleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz barışa, dostluğa ve kardeşliğe önem veriyoruz. İnşallah Türkiye'de kardeşlik iklimi daha da güçlenecek ve milletimizin birliği, beraberliği daim olacak. Bütün yaralarını sarmış, devasız görünün dertlerinden kurtulmuş, hastalıklarına şifa bulmuş bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 16 Nisan hayallerimizi, umutlarımızı gerçeğe dönüştürmek için önemli bir gün olacak. 15 Temmuz'da verilen istiklal ve istikbal mücadelesinin kutlu yürüyüşü 16 Nisan'da taçlanmış olacak."
Yıldırım, "Memleketimiz için vatanımız için canını seve seve feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi ve cephelerde terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizi ve şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
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