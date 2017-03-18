Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:13, 18 Mart 2017 Cumartesi
Güncel
Güncelleme: 19:20, 18 Mart 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Hoca Ahmet Yesevi Viyana’da anıldı
Hoca Ahmet Yesevi Viyana’da anıldı

Avusturya Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Prof. Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi kurucu atamızdır” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi bizim kurucu atamızdır.” dedi.

Başkent Viyana’daki konferansta konuşan Prof. Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı, Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyasındaki önemi ve UNESCO 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi yılı etkinliklerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu’nun manevi iklimini inşa eden çoğu alimin Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olduğunu ifade eden Ahmet Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Peygamber Efendimizin yaymış olduğu İslam ışığına ta Türkistan’dan, Asya’nın içlerinden o günkü adıyla Yesi’den ayna tutmuş, o aynayı Anadolu’ya dünyanın değişik yerlerine yansıtmıştır. Anadolu’ya yansıttığı Yunus Emreler, Mevlanalar, Hacı Bektaş-ı Veliler olarak tezahür etmiştir." şeklinde konuştu.

"GÖNÜL ERİ HOCA AHMET YESEVİ BİZİM KURUCU ATAMIZDIR"

Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Gönül eri Hoca Ahmet Yesevi bizim kurucu atamızdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Viyana YEE Müdür Vekili Ayşe Yorulmaz, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa beklenenin çok üstünde bir ilginin olduğunu belirterek, "Katılımcılar bu etkinlik dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi’yi çok daha yakından tanımış oldular, bu vesileyle Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk İslam medeniyetine katkıları daha iyi bir şekilde aktarılmış oldu.” ifadelerini kullandı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un da önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir program ile anılacağını belirten Yorulmaz, "Burada yaşayan vatandaşlarımıza ve yabancılara Türk kültür ve medeniyetinin güzel ve değerli örneklerini aktarmaya devem edeceğiz." şeklinde konuştu.



İlgili Konular Ahmet Yesevi hoca ahmet yesevi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Hoca Ahmet Yesevi Viyana da anıldı
Hoca Ahmet Yesevi Viyana’da anıldı

Avusturya Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Prof. Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi kurucu atamızdır” dedi
Başbakan'dan Çanakkale'de kararlılık mesajı
Başbakan'dan Çanakkale'de kararlılık mesajı

Başbakan Yıldırım, "Gerek İstiklal Harbi'nde gerekse Çanakkale'de şehit düşenlerin çocukları bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıdır. Fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi
Akşener'in konferansında arbede
Akşener'in konferansında arbede

Eski milletvekili Meral Akşener Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fuar alanında konuşma yaptığı sırada iki grup arasında arbede çıktı
Bahçeli'den 'rejim' açıklaması
Bahçeli'den 'rejim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir, yenisinin adı da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir." dedi
Almanya'dan çifte standarta devam
Almanya'dan çifte standarta devam

Türk yetkililerin toplantı ve miting yapmasını engelleyen Almanya'da PKK'nın eylem ve mitinglerine ses çıkarılmadı
Ağrı'da kadın futbolcuları taşıyan minibüs devrildi 18 yaralı
Ağrı'da kadın futbolcuları taşıyan minibüs devrildi; 18 yaralı

Ağrı'da, Kadınlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Bozdağ Bu sistem kriz arıza ve darbe üretiyor
Bozdağ: Bu sistem, kriz, arıza ve darbe üretiyor

Adalet Bakanı Bozdağ, "Baktığınızda 67 yılda Türkiye 3 tane darbe, 3 tane muhtıra yaşamış. Sistem, kriz, arıza, darbe üretiyor. Türkiye'nin bu hükümet sistemini değiştirmesi şarttır." dedi.
Barbaros Hayrettin Paşa' Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arıyor
'Barbaros Hayrettin Paşa' Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait "Barbaros Hayrettin Paşa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yürütüyor
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonlarda 740 gözaltı
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonlarda 740 gözaltı

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüpheli gözaltına alındı
TRT radyolarında bir ilk
TRT radyolarında bir ilk

Dünyada ilk kez uygulanacak teknolojiyle TRT radyoları, aynı anda farklı il ve istasyonlarda, değişik dil, lehçe ve içeriklerle dinleyiciye seslenebilecek
Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak
Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, partiden istifa eden ve ihraç edilenler hariç, kuruluşundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan isimlerle bir araya gelecek
Mehdi Eker'in yapacağı konuşmaya Almanya'dan iptal
Mehdi Eker'in yapacağı konuşmaya Almanya'dan iptal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker’in bugün Almanya’nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında etkinlik yapması yasaklandı
Çanakkale'de batırılan düşman gemileri FOTO
Çanakkale'de batırılan düşman gemileri | FOTO

Çanakkale'de batırılan İngiliz ve Fransız gemilerinin isimleri ve batırılma saatleri tarihi belgelerde yer alıyor. Batırılan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasında yerini koruyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanına sahip olacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tanığı Nusret Mayın Gemisi FOTO
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tanığı: Nusret Mayın Gemisi | FOTO

Çanakkale Savaşları sırasında da aktif rol alıp hem savaşın hem de ülkenin gidişatını değiştiren Nusret Mayın Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni nesli adeta tarihi günlere götürüyor
Aile Bakanı Kaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri
Aile Bakanı Kaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "TRTVİZYON" dergisine değerlendirmede bulundu, "Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz'' dedi

Haberler

Hoca Ahmed Yesevi için hatıra para basıldı
Hoca Ahmed Yesevi için hatıra para basıldı

'Türkiye ile Kazakistan, Ahmet Yesevi filmi yapmalı'
Türkiye ile Kazakistan Ahmet Yesevi filmi yapmalı'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 