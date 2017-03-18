Hoca Ahmet Yesevi Viyana’da anıldı

Avusturya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi bizim kurucu atamızdır.” dedi.
Başkent Viyana’daki konferansta konuşan Prof. Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı, Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyasındaki önemi ve UNESCO 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi yılı etkinliklerine ilişkin bilgi verdi.
Anadolu’nun manevi iklimini inşa eden çoğu alimin Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olduğunu ifade eden Ahmet Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Peygamber Efendimizin yaymış olduğu İslam ışığına ta Türkistan’dan, Asya’nın içlerinden o günkü adıyla Yesi’den ayna tutmuş, o aynayı Anadolu’ya dünyanın değişik yerlerine yansıtmıştır. Anadolu’ya yansıttığı Yunus Emreler, Mevlanalar, Hacı Bektaş-ı Veliler olarak tezahür etmiştir." şeklinde konuştu.
Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Gönül eri Hoca Ahmet Yesevi bizim kurucu atamızdır.” değerlendirmesinde bulundu.
Viyana YEE Müdür Vekili Ayşe Yorulmaz, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa beklenenin çok üstünde bir ilginin olduğunu belirterek, "Katılımcılar bu etkinlik dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi’yi çok daha yakından tanımış oldular, bu vesileyle Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk İslam medeniyetine katkıları daha iyi bir şekilde aktarılmış oldu.” ifadelerini kullandı.
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un da önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir program ile anılacağını belirten Yorulmaz, "Burada yaşayan vatandaşlarımıza ve yabancılara Türk kültür ve medeniyetinin güzel ve değerli örneklerini aktarmaya devem edeceğiz." şeklinde konuştu.
Avusturya Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Prof. Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi kurucu atamızdır” dedi
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