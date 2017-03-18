Afganistan’da TİKA Desteğiyle 'Türk Modeli Arazi Reformu'

Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afganistan Arazi İdaresinin iş birliğinde hayata geçirilen "Türk Modeli Arazi Reformu" projesiyle Afganistan'ın tapu kadastro sistemi yenilenecek.
TİKA'dan yapılan açıklamada, Afganistan’ın ekonomik kalkınmasında önemli bir dönüm noktası olacak tapu ve kadastro sisteminin "Türk Modeli Arazi Reformu" projesiyle uygulanması için önemli adımların atıldığı belirtildi.
Açıklamada, Afganistan’da 5 yıllık ortak çalışma dönemini kapsayacak çalışmanın, Afganistan Arazi İdaresi, Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği ile yürütüleceği kaydedildi.
Proje için Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü daire başkanları, uzmanlar ve mühendislerin katıldığı bir haftalık saha ve kurumsal altyapı incelemesi yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu kapsamda cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Arazi İdaresi Başkanlığı merkezinde ve bu başkanlığa bağlı Kabil ve Herat idarelerinde mevcut çalışmalar, personel durumu, mevzuat çalışmaları, donanım ve benzeri ihtiyaçların incelendiği bildirildi.
Afganistan Arazi İdaresi Başkanı Jawat Peikar ve üst düzey görevlilerin katıldığı programın Herat bölümünün iki gün sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tapu Kadastro Harita-Jeodezi ve Fotogrametri Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı ise Afganistan arazi sisteminde yapılacak değişiklikler sonucu ülkedeki tapu ve kadastro sisteminin Türkiye tapu ve kadastro sistemiyle aynı olabileceğini belirtti. Bakıcı, tapu işlemlerinin çok hızlı ve düzgün bir şekilde ilerlemesi için her türlü desteği sağlayabileceklerini bildirdi.
Bu çerçevede, nisan ayı sonunda Türkiye’den 9 kişilik uzman ve mühendislerden oluşan teknik bir heyetin "Beş Yıllık Strateji Planı" hazırlanması için Afganistan'da çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen "Türk Modeli Arazi Reformu" projesiyle Afganistan'ın tapu kadastro sistemi yenilenecek
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