19:04, 18 Mart 2017 Cumartesi

Etna Yanardağı yeniden faaliyette



Foto: Arşiv

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürtmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürttü. Aylardır faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

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