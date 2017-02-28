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Etna Yanardağı yeniden faaliyette
Etna Yanardağı yeniden faaliyette
Foto: Arşiv

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürtmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürttü.
 
Aylardır faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

 



İlgili Konular etna yanardağı İtalya
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