Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:56, 18 Mart 2017 Cumartesi
Afrika
20:53, 18 Mart 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Etiyopya’da FETÖ okulları muamması
Etiyopya’da FETÖ okulları muamması

Etiyopya’da FETÖ'ye ait okulların Almanlara satıldığı yönündeki iddialar hala belirsizliğini sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da, ülkedeki siyasi ve ekonomik duruma ilişkin yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan İletişim Bakanı Negeri Lencho, FETÖ okullarının satışı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. 

Lencho, yerel ve uluslararası medyada FETÖ okullarının Almanlara satıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Okulların satılıp satılmadığına dair bir bilgim yok. Satıldığını düşünmüyorum. Sahip olduğum tek bilgi Cumhurbaşkanımızın bu okulları Türkiye’ye devretme sözü verdiği." diye konuştu.

ETİYOPYA BAŞBAKANI OKULLARIN TMV'YE DEVREDİLMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan, AA muhabirinin gördüğü diplomatik belgelere göre, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Komisyonuna mektup yazarak, okulların eğitiminin aksatılmadan Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Ancak mektupta hali hazırda satıldığı iddia edilen okulların FETÖ’ye ait olan Kaynak Eğitim adlı şirketten devredilmesinin istenmesi dikkat çekti.

Yerel gazetelere reklam veren FETÖ'cüler okulların Alman iş adamlarına devredildiğini iddia etmişti.

İddialar üzerine AA muhabiri daha önce de çok sayıda Etiyopyalı yetkiliden bilgi almak istemiş, ancak yetkililer satışı açıkça yalanlamaktan kaçınmıştı.

 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Etiyopya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Yunanistan'da sığınmacılara destek gösterisi
Yunanistan'da sığınmacılara destek gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık bin dolayında kişi, sığınmacılara destek amacıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
Etiyopya da FETÖ okulları muamması
Etiyopya’da FETÖ okulları muamması

Etiyopya’da FETÖ'ye ait okulların Almanlara satıldığı yönündeki iddialar hala belirsizliğini sürdürüyor
Afganistan da TİKA Desteğiyle 'Türk Modeli Arazi Reformu'
Afganistan’da TİKA Desteğiyle 'Türk Modeli Arazi Reformu'

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen "Türk Modeli Arazi Reformu" projesiyle Afganistan'ın tapu kadastro sistemi yenilenecek
Etna Yanardağı yeniden faaliyette
Etna Yanardağı yeniden faaliyette

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürtmeye başladı
Hamas'tan İsrail'e gerginlik suçlaması
Hamas'tan İsrail'e gerginlik suçlaması

Filistin'deki Hamas hareketi, bu sabah Gazze Şeridi'ne topçu saldırı düzenleyen İsrail'i "Gazze'deki gerginliği tırmandırmakla" suçladı
Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları
Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları

Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu
İşgal güçlerinin katlettiği Filistinlinin cenazesi defnedildi
İşgal güçlerinin katlettiği Filistinlinin cenazesi defnedildi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Basil el-Arac'ın naaşı, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli'nin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından defnedildi
Bangladeş'te kontrol noktasından geçmeye çalışan kişi vuruldu
Bangladeş'te kontrol noktasından geçmeye çalışan kişi vuruldu

Bangladeş'te kontrol noktasından motosikletiyle geçmeye çalışan kişi, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü
Esed rejiminin kuşattığı Vaer'de tahliyeler başladı
Esed rejiminin kuşattığı Vaer'de tahliyeler başladı

Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliyeler başladı
İsrail'den Gazze'ye top atışı
İsrail'den Gazze'ye top atışı

İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesinde Filistinli gruplara ait bir kuleyi vurduğu bildirildi
Mısır da insan hakları ihlalleri tüm hızıyla sürüyor
Mısır’da insan hakları ihlalleri tüm hızıyla sürüyor

2013’teki askeri darbenin ardından temel hak ve hürriyetlerin rafa kaldırıldığı Mısır’da insan hakları ihlalleri, işkence ve şiddet aralıksız olarak devam ediyor
Paris'te Orly Havalimanı'nda silah sesleri
Paris'te Orly Havalimanı'nda silah sesleri

Paris yakınlarındaki Orly Havalimanı'nda görevli askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
ABD'de quot Suriye'deki cami katliamı soruşturulsun quot çağrısı
ABD'de "Suriye'deki cami katliamı soruşturulsun" çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD uçaklarının Suriye’nin Halep ile İdlib kentleri arasında yaptığı saldırıda caminin hedef alınıp alınmadığının “şeffaf” bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu
Peru'daki sellerde ölü sayısı 67'ye yükseldi FOTO
Peru'daki sellerde ölü sayısı 67'ye yükseldi | FOTO

﻿Güney Amerika ülkelerinden ﻿Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi
Türkmenlerden IKBY'ye 'bayrak' tepkisi
Türkmenlerden IKBY'ye 'bayrak' tepkisi

Türkmenler tarafından hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Turan, "Nevruz Bayramı vesilesiyle Kerkük'te hükümet binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da çekilmesi kesinlikle anayasaya aykırıdır" dedi
Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı
Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı

Kanada yönetimi DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine dönmek isteyen Iraklılar ve Suriyeliler için 28 milyon 35 bin dolarlık yardım bütçesi ayırdı

Haberler

FETÖ şüphelisi 20 asker tutuklandı
FETÖ şüphelisi 20 asker tutuklandı

Darbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi
Darbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

İhraç edilen 55 hakim ve savcıdan 26'sı gözaltında
İhraç edilen 55 hakim ve savcıdan 26'sı gözaltında

HSYK 202 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSYK 202 hakim ve savcıyı ihraç etti

FETÖ operasyonunda 63 eski emniyet mensubu tutuklandı
FETÖ operasyonunda 63 eski emniyet mensubu tutuklandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyonda 19 gözaltı
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyonda 19 gözaltı

69 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye
69 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor
FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 