20:59, 18 Mart 2017 Cumartesi

Devlet erkanı Şehitler Abidesi'nde | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale'den ayrı helikopterlerle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitlik Abidesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, tören kıtasını selamladı. Erdoğan, kendisini karşılayan atlı jandarmalarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ayrı ayrı anıta çelenk sundu. Başbakan Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan birer konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çanakkale cephesinde şehit düşmüş askerler için dua etti. Bu sırada eş zamanlı olarak yarımadadaki tüm şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Duanın ardından Erdoğan, Yıldırım ve Akar, "Şehitlik Defteri"ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile beraberindekiler, şehitliklere karanfil bıraktı, ardından "15 Temmuz" temalı Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması'na ait sergiyi gezdi.

Törene, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kuvvet komutanları ve askeri erkan katıldı.

"TÜRK YILDIZLARI" GÖSTERİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin alandan ayrılmasının ardından Çanakkale Boğazı semalarında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar da boğazda resmi geçit yaptı. Töreni, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da izledi.

Bu arada, tören sırasında alanda yer alan ve 16 Türk devletini temsil eden dönemin askeri kıyafetlerini giyen bir asker, baygınlık geçirerek düştü. Tören alanına gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra askeri bulunduğu yerden alarak tedavi için ambulansa götürdü.

"ŞEHİTLERİMİZİN HUZURUNDA BULUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Kendilerine vefamızı ve minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir kez daha şehitlerimizin huzurunda bulunuyoruz. Yakın tarihimizin Türk'ün yedi düvele karşı verdiği en önemli savaşlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında emeği geçen askerlerimize ve bağrından çıktıkları milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Çanakkale Savaşları'nda görev almış tüm gazilerimizi, bu toprakları kanlarıyla sulamış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

"TÜRKİYE AZİZ ŞEHİTLERİNE MİNNETTARDIR"

Başbakan Yıldırım ise şehitlik defterine, şehitlerin, bir milletin makus kaderini değiştirmek için vatan, vazife, bayrak uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını bir an dahi tereddüt etmeden feda ettiğini yazdı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sizin, yolunda mübarek bedenleriniz şehit düştüğü tüm değerleri ilelebet yaşatmak bizler için mukaddes bir görevdir. Sizler bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun müjdesi olarak asırlar boyu yad edilecek kutlu bir zaferin, destansı bir başarının kahramanlarısınız. Sizler sayesinde ülkemizin her bir ferdi için çok ehemmiyet arz eden Çanakkale Zaferi ile tüm cihan Türk milletinin onur ve haysiyetiyle yürüttüğü mücadeleye şahit oldu ve takdir etti. Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yıl dönümü vesilesiyle bağımsız bir ülkede yaşamamızı temin eden başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla Çanakkale Zaferimizin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye aziz şehitlerine minnettardır. Ruhlarınız şad olsun."

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZ, EBEDİ MEKANLARINIZDA HUZUR İÇİNDE UYUYUNUZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da şehitlik defterine, toprağı vatan yapan aziz şehitlerin, şanlı maziye altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin, asil Türk milletinin varlığının, birliğinin ve yeniden dirilişinin meşalesini ateşlediğini yazdı.

Akar, şunları kaydetti:

"Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'de bundan 102 yıl önce şehadete koşan askerlerimizin kahramanlıkları ve Türk milletinin emsalsiz fedakarlıkları, vurulmak istenen prangaları tek tek parçalamıştır. Döktükleri mübarek kanlarıyla kumaşı bayrak yapan şehitlerimizin manevi mirasından güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri aziz şehitlerimize layık olma sorumluluğu içinde hiçbir hainliğe, tehdide boyun eğmeden ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan dimdik vazifesinin başında ve milletimizin emrindedir. Dün olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine göz dikenler karşılarında 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görev yapan ordumuzun fedakar evlatlarını bulacaklardır. Aziz şehitlerimiz, ebedi mekanlarınızda huzur içinde uyuyunuz. Hiçbir güç, emanetiniz olan ve canlarınız pahasına koruduğunuz vatan topraklarıyla asil milletimizin birlik ve bütünlüğünü bozamayacak. Varlığımızın ve özgürlüğümüzün timsali olan al bayrağımızı şanlı gönderden indiremeyecektir. Sizlere olan gönül borcumuzu hiç unutmadan Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarınızı şükranla yad ediyor, huzurunuzda minnet ve saygıyla eğiliyorum."