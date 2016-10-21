Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:56, 18 Mart 2017 Cumartesi
Politika
Güncelleme: 21:04, 18 Mart 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Baykal'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap
Baykal'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap

CHP Antalya Milletvekili Baykal, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İzmir Kemeraltın'daki esnaf ziyaretinin ardından bir lokantada partililerle yemek yedi. Baykal burada gazetecilerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün Rize'de kendisine yönelik sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları belirtti:

"Sayın İçişleri Bakanının açıklamalarını gördüm. Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten, onun bana söyleyeceği devletin bilgisi dahilinde her konuyu benimle paylaşmasından mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir. Yalnız bu buluşmaları benimle özel bilgi paylaşımı anlayışı içinde değerlendirmesine gerek yok. Yani elindeki bilgilerin gereğini derhal yerine getirebilir."

Soylu'nun kendisine aktaracağı bilgiler konusunda hüküm verecek durumda olmadığını dile getiren Baykal, "Hüküm vermesi gereken yargı mercileridir. Türkiye’nin bu konudaki resmi sürecidir. O sürece elindeki bilgileri versin, o sürecin işleyişine verelim. Konu aydınlatılsın memnuniyetle, sevinçle ben de bunun takdirini yaparım." dedi.



İlgili Konular chp Deniz Baykal süleyman soylu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Özgür-Der üyelerinden Halep'teki cami saldırısına tepki
Özgür-Der üyelerinden Halep'teki cami saldırısına tepki

Özgür-Der üyeleri, Halep'in Cina Köyü'ndeki bir camiye yatsı namazı sırasında hava saldırısı düzenlenmesini kınadı
Baykal'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap
Baykal'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap

CHP Antalya Milletvekili Baykal, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir" dedi
Devlet erkanı Şehitler Abidesi'nde FOTO
Devlet erkanı Şehitler Abidesi'nde | FOTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı
Hoca Ahmet Yesevi Viyana da anıldı
Hoca Ahmet Yesevi Viyana’da anıldı

Avusturya Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Prof. Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi kurucu atamızdır” dedi
Başbakan'dan Çanakkale'de kararlılık mesajı
Başbakan'dan Çanakkale'de kararlılık mesajı

Başbakan Yıldırım, "Gerek İstiklal Harbi'nde gerekse Çanakkale'de şehit düşenlerin çocukları bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıdır. Fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi
Akşener'in konferansında arbede
Akşener'in konferansında arbede

Eski milletvekili Meral Akşener Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fuar alanında konuşma yaptığı sırada iki grup arasında arbede çıktı
Bahçeli'den 'rejim' açıklaması
Bahçeli'den 'rejim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir, yenisinin adı da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir." dedi
Almanya'dan çifte standarta devam
Almanya'dan çifte standarta devam

Türk yetkililerin toplantı ve miting yapmasını engelleyen Almanya'da PKK'nın eylem ve mitinglerine ses çıkarılmadı
Ağrı'da kadın futbolcuları taşıyan minibüs devrildi 18 yaralı
Ağrı'da kadın futbolcuları taşıyan minibüs devrildi; 18 yaralı

Ağrı'da, Kadınlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Bozdağ Bu sistem kriz arıza ve darbe üretiyor
Bozdağ: Bu sistem, kriz, arıza ve darbe üretiyor

Adalet Bakanı Bozdağ, "Baktığınızda 67 yılda Türkiye 3 tane darbe, 3 tane muhtıra yaşamış. Sistem, kriz, arıza, darbe üretiyor. Türkiye'nin bu hükümet sistemini değiştirmesi şarttır." dedi.
Barbaros Hayrettin Paşa' Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arıyor
'Barbaros Hayrettin Paşa' Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait "Barbaros Hayrettin Paşa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yürütüyor
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonlarda 740 gözaltı
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonlarda 740 gözaltı

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüpheli gözaltına alındı
TRT radyolarında bir ilk
TRT radyolarında bir ilk

Dünyada ilk kez uygulanacak teknolojiyle TRT radyoları, aynı anda farklı il ve istasyonlarda, değişik dil, lehçe ve içeriklerle dinleyiciye seslenebilecek
Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak
Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, partiden istifa eden ve ihraç edilenler hariç, kuruluşundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan isimlerle bir araya gelecek
Mehdi Eker'in yapacağı konuşmaya Almanya'dan iptal
Mehdi Eker'in yapacağı konuşmaya Almanya'dan iptal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker’in bugün Almanya’nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında etkinlik yapması yasaklandı
Çanakkale'de batırılan düşman gemileri FOTO
Çanakkale'de batırılan düşman gemileri | FOTO

Çanakkale'de batırılan İngiliz ve Fransız gemilerinin isimleri ve batırılma saatleri tarihi belgelerde yer alıyor. Batırılan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasında yerini koruyor

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan Baykal'a çağrı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Baykal'a çağrı

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adamlarını topla' çağrısı
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adamlarını topla' çağrısı

Soylu: 25 bin dolar gelir hedefine çatlasalar da ulaşacağız
Soylu 25 bin dolar gelir hedefine çatlasalar da ulaşacağız

Korucular operasyona çıkarken ek tazminat alacak
Korucular operasyona çıkarken ek tazminat alacak

Soylu: Uyuşturucu ve terör aynı şey
Soylu Uyuşturucu ve terör aynı şey

Soylu'dan TBMM'de 'iç güvenlik' bilgilendirmesi
Soylu'dan TBMM'de 'iç güvenlik' bilgilendirmesi

Soylu: Biz üçünü de birbirinden ayırt etmiyoruz
Soylu Biz üçünü de birbirinden ayırt etmiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: 55 yaralımız var
İçişleri Bakanı Soylu 55 yaralımız var






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 