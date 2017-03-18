21:11, 18 Mart 2017 Cumartesi

Özgür-Der üyelerinden Halep'teki cami saldırısına tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özgür-Der üyeleri, Halep'in Cina Köyü'ndeki bir camiye yatsı namazı sırasında hava saldırısı düzenlenmesini kınadı.

Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, ellerinde "Halep'te secdedeki 71 kardeşimizi katletti. Kahrolsun ABD" yazılı pankartla çeşitli dövizler açtı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, konuşmasında, ABD ve Rusya'yı kınayarak, "Bütün zalimler Esed'in yanında. Bu tablo şaşırtıcı değil, bakmasını bilen için bu tablodan alınması gereken dersler var." dedi.

Kaya, bugün bütün Türkiye'de Çanakkale ile ilgili kutlamalar yapıldığını hatırlatarak, "100 sene önce emperyalistler, kafirler toplanıp İslam coğrafyasına saldırdılarsa bugün de yaşanan olaylar aynıdır." şeklinde konuştu

Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından grup, tekbir getirdi.