Özgür-Der üyelerinden Halep'teki cami saldırısına tepki

Özgür-Der üyeleri, Halep'in Cina Köyü'ndeki bir camiye yatsı namazı sırasında hava saldırısı düzenlenmesini kınadı.
Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, ellerinde "Halep'te secdedeki 71 kardeşimizi katletti. Kahrolsun ABD" yazılı pankartla çeşitli dövizler açtı.
Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, konuşmasında, ABD ve Rusya'yı kınayarak, "Bütün zalimler Esed'in yanında. Bu tablo şaşırtıcı değil, bakmasını bilen için bu tablodan alınması gereken dersler var." dedi.
Kaya, bugün bütün Türkiye'de Çanakkale ile ilgili kutlamalar yapıldığını hatırlatarak, "100 sene önce emperyalistler, kafirler toplanıp İslam coğrafyasına saldırdılarsa bugün de yaşanan olaylar aynıdır." şeklinde konuştu
Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından grup, tekbir getirdi.
Özgür-Der üyeleri, Halep'in Cina Köyü'ndeki bir camiye yatsı namazı sırasında hava saldırısı düzenlenmesini kınadı
CHP Antalya Milletvekili Baykal, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı
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Başbakan Yıldırım, "Gerek İstiklal Harbi'nde gerekse Çanakkale'de şehit düşenlerin çocukları bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıdır. Fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi
Eski milletvekili Meral Akşener Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fuar alanında konuşma yaptığı sırada iki grup arasında arbede çıktı
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Ağrı'da, Kadınlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişi yaralandı
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