Dışişleri'nden Almanya'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının miting yapmasına ilişkin, "Terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye’nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standartın en vahim örneğini oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
ALMANYA'DAN ÇİFTE STANDARTA DEVAM
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Frankfurt'ta PKK terör örgütünün sembollerinin ve terörist başının resimlerinin kullanılarak gösteri yapılmasına Alman makamlarının izin vermiş olmasının ibret verici bir hadise olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine göz yumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür. Öte yandan, terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye’nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standardın en vahim örneğini oluşturmaktadır. Bu samimiyetsiz yaklaşımı kınıyoruz. Tepkimiz Almanya'nın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının miting yapmasına izin verilmesini "samimiyetsiz bir yaklaşım" ve "çifte standart" olarak niteleyerek kınadı
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