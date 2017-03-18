23:50, 18 Mart 2017 Cumartesi

Londra ve Amsterdam'da ırkçılık karşıtı gösteri | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride eylemciler İslamofobi, antisemitizm, ABD Başkanı Donald Trump ve Brexit karşıtı dövizler taşıdı.

İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC’nin Portland Place’deki merkezi önünden başlayan yürüyüş, İngiliz parlamentosunun önünde son buldu.

"Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum inisiyatifi tarafından düzenlenen ve "Savaşı Durdur Koalisyonu" gibi hareketlerin de desteklediği yürüyüşte sığınmacılara destek sloganları atıldı.

Hackney Sığınmacı Forumu Başkanı Ali Aksoy, renkli ve barışçıl bir dayanışma gösterisinde bulunmak amacıyla yürüyüşe katıldığını belirtirken, Yorkshire’dan gelen aktivist Peter Hearst "Çocuklarım şimdi Londra’da yaşıyor. Buranın çok kültürlü yapısını seviyorlar. İnsanlar korku ticareti yapmayı bırakmalı. Birleşmemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

Londra’da 2012’den bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı yürüyüşte bu yıl "Sığınmacılar hoş gelsin," "Trump’a karşı dur," "AB işçilerinden elinizi çekin" yazılı pankartların çokluğu dikkati çekti.

Galler’in başkenti Cardiff ve İskoçya’nın Glasgow kentlerinde de aynı kapsamda yürüyüşler düzenlendi.

"WİLDERS’E HAYIR, PVV PARTİSİNE HAYIR, IRKÇILIĞA HAYIR"

Hollanda’da, Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü’nde, 21 Mart Komitesi tarafından düzenlenen "Irkçılık ve ayrımcılık için ayağa kalk” gösterisine yaklaşık iki bin kişi katıldı.

Amsterdam kentindeki De Dam Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Dokwerker Meydanı'na kadar ellerindeki, "ırkçılık ve ayrımcılığa karşı hep beraber", "mültecilere kapımız açık", "Wilders’e hayır, PVV partisine hayır, ırkçılığa hayır", "duvarlar yıkılsın", "popülizme ve İslamofobiye karşı" yazılı pankartlarla müzik eşliğinde yürüyüş yaptı.

Aralarında çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır mesajları verildi.

Gösteride, Belediye başkanı adına konuşan Simone Kukenheim şunları da "Toplum olarak beraberce yaşamayı öğrenmemiz lazım. Azınlıklara karşı saygılı olmamız lazım. Birbirimizi dinlememiz lazım. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymamız lazım. Her zaman beraberce karşı çıkacağımız bir konu olan ırkçılık ve ayrımcılık için bir araya geldiğiniz için sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.