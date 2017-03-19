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Paris'teki havalimanı saldırganının kimliği açıklandı
Paris'teki havalimanı saldırganının kimliği açıklandı

Fransa'daki saldırının failinin silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından birkaç kez hüküm giyen bir kişi olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Paris savcısı François Molins, başkentin bir banliyösünde bu sabah polise ateş açan ve daha sonra Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlere saldırdıktan sonra öldürülen kişinin Zyed Ben Belgacem olduğunu açıkladı.

PARİS'TE ORLY HAVALİMANI'NDA SİLAH SESLERİ

Fransız savcı, iki saldırı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Saldırganın, bir kadın askerin tüfeğini almak istemesi üzerine, iki dakika süreyle boğuşma yaşandığını kaydeden savcı, daha sonra bu kişinin diğer askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ÖNCE ARAÇ KONTROLÜ SIRASINDA SONRA DA HAVALİMANINDA SALDIRDI

Savcı Belgacem, 39 yaşındaki bu kişinin, başkent yakınlarındaki Seine-Saint-Denis kasabasında sabah yerel saat ile 06.55’te rutin bir polis kontrolü sırasında aracının durdurulması üzerine ateş açtığını ifade ederek, saldırganın, polisin yaralanmasına yol açtığını ve ardından kaçtığını bildirdi.

Saldırganın daha sonra ailesini cep telefonuyla arayarak, “Ben bir saçmalık yaptım” dediğini aktaran savcı, bu kişinin daha sonra Val-de-Marne banliyösünde kullandığı Clio marka aracı terk edip, bir bara girdiğini ve burada havaya ateş açarak içerideki müşterileri tehdit ettiğini kaydetti.

Savcı, Citroen Picasso marka bir başka otomobili çalıp Orly Havalimanı’na giden saldırganın, ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği söyledi.

Savcı, saldırganın sırt çantasından yakıt dolu bir bidon, bir adet Kur'an ve cebinden 750 avro nakit çıktığını bildirdi.

SİLAHLI SOYGUN VE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAN HÜKÜMLÜ

Poliste sabıkası olan ve silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan birkaç kez hüküm giyen saldırganın 2011 ve 2012 yıllarında cezaevinde “radikalleştiğini” kaydeden savcı, bu şüphelinin, hakkında geçen yıl açılan başka bir dava yüzünden adli denetim altında olduğu bilgisini paylaştı.



İlgili Konular Avrupa fransa Zyed Ben Belgacem
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