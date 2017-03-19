09:12, 19 Mart 2017 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 19 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Erzincan mitingine katÄ±larak ValiliÄŸi ziyaret edecek, Sivas mitinginde halka hitap edecek ve ValiliÄŸe ziyarette bulunacak.

(Erzincan/13.00/14.30/Sivas/16.00/17.30)

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek Ä°stanbul 1. BÃ¶lge Muhtarlar BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak, The Green Park BostancÄ± Hotel'de Kars, Ardahan, IÄŸdÄ±r dernekleri federasyonlarÄ± ve vakÄ±flarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00/13.00)

Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, AK Parti BeylikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n programÄ±nda iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/10.00)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, GÃ¶ksun'da "EVET Ofisi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle Yeni Anayasa ve Referandum SÃ¼reci DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na, AfÅŸin'de "EVET Ofisi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve sivil toplum kuruluÅŸu ile AK Parti mahalle temsilcileri ve muhtarlarla halk oylamasÄ±na iliÅŸkin istiÅŸare toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(KahramanmaraÅŸ/11.30-17.00)Â

3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±nda genÃ§lerle bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/19.00)

4- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Kadirli ve Ceyhan ilÃ§elerinde halkla buluÅŸacak.

(Osmaniye/16.00/Adana/18.00)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ArgÄ±ncÄ±k Spor Tesisleri temel atma ve amatÃ¶r spor kulÃ¼plerine malzeme daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na iÅŸtirak edecek, ÅŸehit Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, BÃ¼nyan'da yaptÄ±rÄ±lan GenÃ§lik Merkezi ile doÄŸalgaz, asfalt ve alt yapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± tanÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Kayseri/11.00/13.00/14.00)Â

6- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, VezirkÃ¶prÃ¼'de mitinge katÄ±larak muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle toplantÄ± yapacak, AK Parti Havza mitingine iÅŸtirak edecek.

(Samsun/13.30/15.00/16.30)Â

7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Karaman Polis Okulu mezuniyeti tÃ¶renine, Ã‡orlu ve KapaklÄ± ile Edirne mitingine katÄ±lacak, Karadenizliler DerneÄŸi BuluÅŸmasÄ±'na ve GÃ¼ngÃ¶ren Karadenizliler DerneÄŸi BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Karaman/10.00/TekirdaÄŸ/14.00-16.00/Edirne/17.00/18.00/Ä°stanbul/21.00)

8- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Basmane bÃ¶lgesi esnafÄ±yla buluÅŸacak, Agora Antik Kenti'ni ziyaret edecek, muhtarlar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve hemÅŸehri dernekleriyle bir araya gelecek, "1081 Ã‡aka Bey ve Ä°zmir'in Fethi" kutlamalarÄ± kapsamÄ±ndaki Ä°zmir Kitap GÃ¼nleri, Resim ve FotoÄŸraf Sergisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve Åžampiyonlar ÅžampiyonasÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak, Bornova KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ve Peterson KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde incelemede bulunacak ve turizm sektÃ¶rÃ¼ temsilcileriyle toplantÄ± yapacak.

(Ä°zmir/10.00-19.00)Â

9- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Evciler, DazkÄ±rÄ±, BaÅŸmakÃ§Ä± ve Dinar ilÃ§elerinde orman kÃ¶ylÃ¼lerine kullandÄ±rÄ±lan gelir getirici tÃ¼r ve OrkÃ¶y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m programlarÄ±na, DSÄ° tesisi temel atma tÃ¶renine, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lacak fidan dikimi etkinliklerine iÅŸtirak edecek ve ziyaretlerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/11.30-17.30)

10- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, AÅŸkale ilÃ§esinde vatandaÅŸlarla bir araya gelecek, KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ziyaret edecek, sandÄ±k gÃ¶revlileri ve eÄŸiticilerle toplantÄ± yapacak, il merkezinde vatandaÅŸlar ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya gelecek.

(Erzurum/10.30-16.30)Â

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EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BÃ¼yÃ¼kkarÄ±ÅŸtÄ±ran, Ahmetbey ve Evrensekiz beldelerine ziyarette bulunacak; oda, borsa, sanayi ve STK temsilcileriyle toplantÄ± yapacak; LÃ¼leburgaz bir gÄ±da tesisinin ek binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

- Åžehit GÃ¶ktan Ã–zÃ¼pek'in adÄ±nÄ±n okula verilmesi programÄ±na, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat evi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak Ã–zlÃ¼, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak ve ÅŸehit ve gazi aileleriyle buluÅŸacak.

(KÄ±rklareli/10.00-18.30)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, â€‹Seydikemer BelediÌ‡yesini ziyaret edecek, FethiÌ‡ye iÌ‡ÅŸ dÃ¼nyasÄ± deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, â€‹KÃ¶yceÄŸiz BelediÌ‡yesine ziyarette bulunacak, "MuÄŸla iÌ‡ÅŸ dÃ¼nyasÄ±" toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(MuÄŸla/12.30-18.00)Â

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Esnaf OdalarÄ± BirliÄŸi mensuplarÄ±yla buluÅŸacak kahvaltÄ± edecek, TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/09.30-15.30)

4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, AK Parti il teÅŸkilatÄ±yla toplantÄ± yapacak, esnaf ziyaretinde bulunarak Mezitli ve YeniÅŸehir mahalle muhtarlarÄ±yla toplantÄ±da buluÅŸacak.

(Mersin/09.30-15.00)Â

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(BaÄŸdat)Â

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± izleniyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 25. hafta, GenÃ§lerbirliÄŸi-Ã‡aykur Rizespor, Medipol BaÅŸakÅŸehir-Kardemir KarabÃ¼kspor, Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/Ä°stanbul/Bursa/16.00/Antalya/19.00)Â

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±na Muratbey UÅŸak-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Gaziantep Basketbol-TOFAÅž, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.

(UÅŸak/15.00/Gaziantep/16.00/Ankara/18.00)Â

3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasÄ± BOTAÅž-Canik Belediyespor, MBK DoÄŸuÅŸ Hastanesi-Adana ASKÄ°, TosyalÄ± Toyo Osmaniye-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak.

(Adana/Mersin/Osmaniye/14.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasÄ± Galatasaray-Ã‡anakkale Belediyespor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.

(Ä°stanbul/13.00)Â

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasÄ± BeÅŸiktaÅŸ-Halkbank, Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ-Ä°negÃ¶l Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-ÅžanlÄ±urfa Memleketspor, FenerbahÃ§e-Tokat Belediye Plevne karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.

(Ä°stanbul/15.00/17.00/Afyonkarahisar/16.00)Â

6- TFF 1. Lig'de 25. hafta, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Gaziantepspor-Denizlispor, ElazÄ±ÄŸspor-Adana Demirspor, ÅžanlÄ±urfaspor-Sivasspor, EskiÅŸehirspor-GÃ¶ztepe mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.

(Gaziantep/ElazÄ±ÄŸ/13.00/ÅžanlÄ±urfa/16.00/EskiÅŸehir/18.30)

7- Spor Toto 2. Lig'de 28, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 31, 2 ve 3. gruplarda ise 27. hafta mÃ¼sabakalarÄ± oynanacak.

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