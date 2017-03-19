09:30, 19 Mart 2017 Pazar

Beyaz Saray'da bomba alarmÄ±





Beyaz Saray giriÅŸ kontrol noktasÄ±nda aracÄ±nda bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve ailesinin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Beyaz Saray giriÅŸ kontrol noktasÄ±nda aracÄ±nda bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Beyaz Saray Ã§evresindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidi Ã¼zerine ABD Gizli Servisi, FBI elemanlarÄ± ve polis sayÄ±sÄ± birkaÃ§ katÄ±na Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken Beyaz Sarayâ€™a Ã§Ä±kan bazÄ± sokak ve caddeler de ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±.

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