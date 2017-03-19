09:36, 19 Mart 2017 Pazar

İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'a bugün gök gürültü sağanak yağış geliyor. Sıcaklık gün içinde en yüksek 15 dereceye çıkarken ortalama 7 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Marmara'da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 12 derece

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16 derece

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 17 derece

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15 derece