09:40, 19 Mart 2017 Pazar

Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Plamen Uzunov, Bulgaristan ile TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 270 kilometrelik tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸaatÄ±nÄ±n MayÄ±s'ta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bulgaristan Savunma BakanÄ± ve BaÅŸbakan Vekili Stefan Yanev, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Plamen Uzunov ile birlikte TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venliÄŸi denetledi. Bulgaristan-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki hudut kapÄ±larÄ±nÄ± denetleyen ve sÄ±nÄ±r polisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi alan Stefan Yanev ve Plamen Uzunov, dÃ¼zenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sÄ±nÄ±rda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durumun sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±nÄ±rdaki tel Ã¶rgÃ¼ engelinin MayÄ±s ayÄ±nda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MÃœLTECÄ° GEÃ‡Ä°ÅžLERÄ°NDE DÃœÅžÃœÅž

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Uzunov, geÃ§en yÄ±la kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Bulgar-TÃ¼rk sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§iÅŸ yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 80 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸini kaydetti. Ä°nÅŸasÄ± devam eden tel Ã¶rgÃ¼yÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz 2016 yÄ±lÄ±nda 160 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Uzunov, bu yÄ±l iÃ§inde sadece 17 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n tel Ã¶rgÃ¼ engelini geÃ§mek iÃ§in deneme yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Uzunov, engelin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki MayÄ±s ayÄ±nda hazÄ±r hale geleceÄŸini, geriye sadece 24 kilometrelik bir alan kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Uzunov, "Tel Ã¶rgÃ¼nÃ¼n inÅŸasÄ± tamamen sona erdiÄŸinde Bulgar sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n daha gÃ¼venli hale geleceÄŸini umuyorum" dedi.

Bulgaristan, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸÄ±k 270 kilometre uzunluÄŸu ve 3 metre yÃ¼ksekliÄŸi tel Ã¶rgÃ¼ engeli inÅŸa ediyor.