Somali'deki büyük Türk askeri üssünde geri sayım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dünyadaki en büyük askeri üssümüz olan Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da inşa ettiği askeri eğitim üssünün nisan ayında açılması planlanıyor.
Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri yerleşkesi olacak olan Somali'deki askeri eğitim üssünün nisan ayında açılması planlanıyor. Başkent Mogadişu'da kurulan askeri üste Somali Ulusal Ordusu'na mensup askerlerle Afrika'nın birçok ülkesinden gelecek askerler Türk Ordusu tarafından eğitilecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor.
Mogadişu'da kurulan üssü dün Somali Savunma Bakanı General Abdulkadir Ali Dini beraberindeki askeri heyetle birlikte ziyaret etti. İnce işleri tamamlanmak üzere olan üssü gezen Bakan Dini, üssü hazırlayan Türk askeri ve sivil yetkililere teşekkür etti. Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed 'Farmajo' ise aynı saatlerde resmi hesabından tweet atarak üssün çok yakında açılacağını duyurdu. Başkan Farmajo mesajında, "Türkiye'nin dünyadaki en büyük askeri üssü neredeyse tamamlandı. Çok yakında Somali Ordusu güçlü bir şekilde geri dönecek" dedi.
İnşaatı Mart 2015'te başlanan üs, 50 milyon dolara mal oldu. 400 dönüm arazi üzerinde yer alan üste 32 bin m2 kapalı alan bulunuyor. 3 askeri okulun da yer alacağı tesiste bin askerin eğitim görüp barınacak.
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