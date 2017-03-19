10:21, 19 Mart 2017 Pazar

Suriye'de bÃ¶lgesel tahliyeler devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸkesi yoÄŸun bir ÅŸekilde ihlal ettiÄŸi Humus ilinin merkezindeki Vaer ilÃ§esinde tahliye edilenler Halep ilinin Bab ilÃ§esine oradan da araÃ§larla Azez'in ÅžemariÄŸ kampÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Halep'in Bab ilÃ§esinden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, Vaer ilÃ§esinden hareket eden 32 otobÃ¼sten oluÅŸan kafile bu sabah erken saatlerde Bab ilÃ§esine giriÅŸ yaptÄ±.

Vaerâ€™dan yapÄ±lan tahliyelerin ilk aÅŸamasÄ±nda aralarÄ±nda yaralÄ±larÄ±n ve silahlÄ± rejim karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 519 Ã§ocuk, 412 kadÄ±n, 423 yetiÅŸkin erkekten oluÅŸan bin 354 kiÅŸi muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab'tan araÃ§larla hareket etti. Kafilede bulunan 306 aile bireyinden oluÅŸan bin 354 kiÅŸi Halep'in kuzeyindeki Azez kentinin ÅžemariÄŸ kampÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Suriye rejiminin 4 yÄ±ldÄ±r kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda kalan Vaer'den Ã§Ä±kmak iÃ§in bir haftada 20 bin 600 kiÅŸinin baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BÃ¶lgeden ayrÄ±lacak kiÅŸilerden 12 bininin Halep'in kuzey kÄ±rsalÄ±, 6 bin 200'Ã¼nÃ¼n Ä°dlib ve 2 bin 400'Ã¼nÃ¼n ise Humus'un kÄ±rsalÄ±na gideceÄŸi ifade edildi.

Rejim ve muhalifler arasÄ±nda 13 Mart'ta imzalanan anlaÅŸma uyarÄ±nca ilÃ§eyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin aileleriyle bÃ¶lgeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±

Ã–te yandan, 6 hafta sÃ¼rmesi beklenen tahliye iÅŸlemlerinin gÃ¶zetimi iÃ§in de Vaer'de Rus birliÄŸinin bulunacaÄŸÄ± kaydedildi.