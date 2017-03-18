Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın üçüncü haftası yarın başlıyor.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davada, 245'i tutuklu 330 sanık yargılanıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in müşteki olarak yer aldığı davanın bu haftaki duruşmalarında "darbenin beyin takımı isimleri"nin yer aldığı sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu general ve albaylar savunma yapacak.
Bir hafta boyunca devam edecek duruşmalarda, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden eski Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz ile 58. Topçu Tugayı Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Serhat Pesek'in savunmaları alınacak.
Önceki duruşmalarda, "Polatlı Merkez Camii'ne baskın", "TÜRKSAT ve TİB'in ele geçirilmeye çalışması" ve "Ankara'daki kritik kavşakların tutulması" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaş toplam 177 sanık savunma yaptı.
Uzman erbaş ve astsubaylar, darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara'da büyük bir terör eylemi gerekçesiyle komutanların emriyle kışlalarından çıktıklarını, bu nedenle darbe girişiminde yer almadıklarını savundu.
Sanık subaylar ise eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün emriyle Ankara'da yaşanan terör saldırısına karşı kolluk kuvvetlerine destek olmak için kışlalarından ayrıldıklarını, ilerleyen saatlerde darbe girişiminden haberdar olduklarında ise halka zarar vermeden birliklerine geri döndüklerini öne sürdü.
Sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından yargılanıyor.
Ayrıca sanıkların tamamının, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da da cezalandırılmaları talep ediliyor.
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylar nedeniyle 330 sanık hakkında açılan davanın üçüncü haftası yarın başlıyor
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