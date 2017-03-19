10:51, 19 Mart 2017 Pazar

Doğu'da kar ulaşımı engelliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dört ilde 372 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle 60 mahalle ile 89 mezraya ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Van karayolunun Doğubayazıt-Çaldıran bölümünün ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapalı bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne yer verildi.

Açıklamada, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunun, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bu sabah itibariyle tekrar ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kar ve tipiden kapanan 60 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Öte yandan kent merkezinde belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta 92 köy, Hakkari'de ise 18 köy ile 53 mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığı öğrenildi.