ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Ã‡inâ€™de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, iki gÃ¼nlÃ¼k Ã‡in ziyareti Ã§erÃ§evesinde Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Åži, Tillerson'u, baÅŸkent Pekinâ€™deki Tiananmen MeydanÄ±â€™nda bulunan BÃ¼yÃ¼k Halk Salonuâ€™nda kabul etti.
Burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡in ve ABDâ€™nin ikili iliÅŸkilerinin geliÅŸmesi iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat yakaladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Åži, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle dostane iletiÅŸim kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Åži, Trump ile fikir birliÄŸine varmayÄ±, tÃ¼m seviyelerdeki ikili, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel iliÅŸkileri artÄ±rmayÄ± ve hassas konularÄ± dÃ¼zgÃ¼n ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼p kontrol altÄ±na almayÄ± umduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°ki tarafÄ±n da Pekin ve Washington yÃ¶netimlerinin iÅŸ birliÄŸi iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åži, yapÄ±cÄ± geliÅŸmelerin olacaÄŸÄ± yeni bir dÃ¶nem beklentisi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.
Åži, iÅŸ birliÄŸinin iki taraf iÃ§inde tek doÄŸru seÃ§enek olduÄŸunu ifade ederek, ikili iliÅŸkilerdeki iÅŸ birliÄŸini kazan-kazan yÃ¶ntemiyle geniÅŸletmek istediklerini bildirdi.
BÃ¶lgesel hassas konulardaki baÄŸlarÄ± ve koordinasyonu gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± da vurgulayan Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlara saygÄ± duyulmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini ve Ã‡in-ABD iliÅŸiklerinde istikrarÄ± korumayÄ± arzu ettiklerini aktardÄ±.
"Hepimiz iki Ã¼lkenin Ã§ok iyi iki ortak olabileceÄŸine inanÄ±yoruz." diyen Åži, ikili iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson da ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Ã‡inli mevkidaÅŸÄ± Åži ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§ok deÄŸerli bulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Diyalog yoluyla iki Ã¼lkenin iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesine yÃ¶nelik karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸa ulaÅŸacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tillerson, iÅŸ birliÄŸinin geleceÄŸi iÃ§in uygun Ã¼slup kullanacaklarÄ±nÄ± kaydetti.
Tillerson, Washington yÃ¶netiminin Ã§atÄ±ÅŸma olmamasÄ±na ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemeye dayanan, kazan-kazan yÃ¶ntemiyle Ã‡in-ABD iliÅŸkilerinin geliÅŸmesini istediklerini vurgulayarak, Trumpâ€™Ä±n da Ã‡in ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± geliÅŸtirmeyi istediÄŸini ve gelecekte Ã‡in'i ziyaret etme fÄ±rsatÄ± iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Tillerson, dÃ¼n Ã‡inli mevkidaÅŸÄ± Vang Yi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kuzey Koreâ€™nin fÃ¼ze denemeleri nedeniyle yÃ¼kselen tansiyon Ã¼zerine kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Tillerson, iki tarafÄ±n Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer programÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± noktasÄ±nda birlikte Ã§aba harcama konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang da Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili tÃ¼m taraflara konuyu soÄŸukkanlÄ± ÅŸekilde ele alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Tillerson, Ã‡in ziyaretinden Ã¶nce, GÃ¼ney Kore ve Japonya'ya ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere ziyaret dÃ¼zenlemiÅŸti.
Tillerson, Ã‡in-ABD iliÅŸkilerinin, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeme temelinde ilerlemesini istediklerini, iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸa ulaÅŸacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Suriye'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab'tan araÃ§larla hareket eden bin 354 kiÅŸi Azez kentinin ÅžemariÄŸ kampÄ±na uÅŸaÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'den yasadÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸlerde yÃ¼zde 80 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanan Bulgaristan tÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 270 kilometre tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekiyor
Beyaz Saray giriÅŸ kontrol noktasÄ±nda aracÄ±nda bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ABD'nin Maryland eyaletinde aÃ§Ä±lan sergide 66 eseri bulunan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Durgut, "Hicaz'a gitmiÅŸ olanlarÄ±n hatÄ±ralarÄ±nÄ±, gidememiÅŸ olanlarÄ±n ise Ã¶zlemlerini gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
Fransa'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin silahlÄ± soygun ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§larÄ±ndan birkaÃ§ kez hÃ¼kÃ¼m giyen bir kiÅŸi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da ve Amsterdam kentindeki De Dam MeydanÄ±'nda bir araya gelen onbinlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve Ä°slamofobiye karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yaklaÅŸÄ±k bin dolayÄ±nda kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek amacÄ±yla Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Etiyopyaâ€™da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n Almanlara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar hala belirsizliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle hayata geÃ§irilen "TÃ¼rk Modeli Arazi Reformu" projesiyle Afganistan'Ä±n tapu kadastro sistemi yenilenecek
Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neyindeki Sicilya AdasÄ±'nda bulunan aktif yanardaÄŸ Etna yeniden lav pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
Filistin'deki Hamas hareketi, bu sabah Gazze Åžeridi'ne topÃ§u saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Ä°srail'i "Gazze'deki gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rmakla" suÃ§ladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in Nevruz ateÅŸini yakmasÄ±yla baÅŸlayan kutlamalar renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu
Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Filistinli Basil el-Arac'Ä±n naaÅŸÄ±, BatÄ± Åžeria'da Ã§ok sayÄ±da Filistinli'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defnedildi
BangladeÅŸ'te kontrol noktasÄ±ndan motosikletiyle geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esed gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi Humus ilinin merkezindeki Vaer ilÃ§esinde tahliyeler baÅŸladÄ±