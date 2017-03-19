10:57, 19 Mart 2017 Pazar

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Ã‡inâ€™de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, iki gÃ¼nlÃ¼k Ã‡in ziyareti Ã§erÃ§evesinde Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Åži, Tillerson'u, baÅŸkent Pekinâ€™deki Tiananmen MeydanÄ±â€™nda bulunan BÃ¼yÃ¼k Halk Salonuâ€™nda kabul etti.

Burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡in ve ABDâ€™nin ikili iliÅŸkilerinin geliÅŸmesi iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat yakaladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Åži, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle dostane iletiÅŸim kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åži, Trump ile fikir birliÄŸine varmayÄ±, tÃ¼m seviyelerdeki ikili, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel iliÅŸkileri artÄ±rmayÄ± ve hassas konularÄ± dÃ¼zgÃ¼n ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼p kontrol altÄ±na almayÄ± umduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°ki tarafÄ±n da Pekin ve Washington yÃ¶netimlerinin iÅŸ birliÄŸi iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åži, yapÄ±cÄ± geliÅŸmelerin olacaÄŸÄ± yeni bir dÃ¶nem beklentisi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Åži, iÅŸ birliÄŸinin iki taraf iÃ§inde tek doÄŸru seÃ§enek olduÄŸunu ifade ederek, ikili iliÅŸkilerdeki iÅŸ birliÄŸini kazan-kazan yÃ¶ntemiyle geniÅŸletmek istediklerini bildirdi.

BÃ¶lgesel hassas konulardaki baÄŸlarÄ± ve koordinasyonu gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± da vurgulayan Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlara saygÄ± duyulmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini ve Ã‡in-ABD iliÅŸiklerinde istikrarÄ± korumayÄ± arzu ettiklerini aktardÄ±.

"Hepimiz iki Ã¼lkenin Ã§ok iyi iki ortak olabileceÄŸine inanÄ±yoruz." diyen Åži, ikili iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson da ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Ã‡inli mevkidaÅŸÄ± Åži ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§ok deÄŸerli bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Diyalog yoluyla iki Ã¼lkenin iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesine yÃ¶nelik karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸa ulaÅŸacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tillerson, iÅŸ birliÄŸinin geleceÄŸi iÃ§in uygun Ã¼slup kullanacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Tillerson, Washington yÃ¶netiminin Ã§atÄ±ÅŸma olmamasÄ±na ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemeye dayanan, kazan-kazan yÃ¶ntemiyle Ã‡in-ABD iliÅŸkilerinin geliÅŸmesini istediklerini vurgulayarak, Trumpâ€™Ä±n da Ã‡in ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± geliÅŸtirmeyi istediÄŸini ve gelecekte Ã‡in'i ziyaret etme fÄ±rsatÄ± iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Tillerson, dÃ¼n Ã‡inli mevkidaÅŸÄ± Vang Yi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kuzey Koreâ€™nin fÃ¼ze denemeleri nedeniyle yÃ¼kselen tansiyon Ã¼zerine kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Tillerson, iki tarafÄ±n Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer programÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± noktasÄ±nda birlikte Ã§aba harcama konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang da Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili tÃ¼m taraflara konuyu soÄŸukkanlÄ± ÅŸekilde ele alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Tillerson, Ã‡in ziyaretinden Ã¶nce, GÃ¼ney Kore ve Japonya'ya ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere ziyaret dÃ¼zenlemiÅŸti.