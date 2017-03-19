Pirlepe'nin OsmanlÄ± camisi onarÄ±lmayÄ± bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Makedonya'da, 2001 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda zarar gÃ¶rerek kullanÄ±lamaz hale gelen Pirlepe ÅŸehrindeki tarihi Ã‡arÅŸÄ± Camisi, yÄ±llardÄ±r restore edilmeyi bekliyor.
Fatih Sultan Mehmed dÃ¶neminde inÅŸa edilen, ÅŸehrin gÃ¶beÄŸindeki yaklaÅŸÄ±k altÄ± asÄ±rlÄ±k OsmanlÄ± camisi, yeniden ibadete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± gÃ¼nleri bekliyor.
Ãœlkedeki Arnavut ve Makedonlar arasÄ±nda 2001 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, Kalkandelen'e giden askeri konvoya saldÄ±rÄ±da Pirlepe ve civarÄ±ndan 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, ÅŸehirdeki Makedonlar da bu olaya Ã‡arÅŸÄ± Camisi'ni yakarak karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.
OlayÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§se de onarÄ±mÄ± iÃ§in somut adÄ±m atÄ±lmayan tarihi caminin ne zaman eski ihtiÅŸamlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸacaÄŸÄ± hala belirsiz. GeÃ§miÅŸte caminin onarÄ±mÄ± iÃ§in gerekli siyasi iradenin eksik olduÄŸu belirtilirken, ÅŸimdi ise Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na alan siyasi krizin bu yÃ¶nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± zora soktuÄŸu ifade ediliyor.
Ã‡oÄŸu kez tamamen yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan cami, ÅŸu anda harap ÅŸekilde. KÄ±smen duvarlarÄ± ayakta duran, minaresinin kÄ±rÄ±k olduÄŸu camide ilgisizlik nedeniyle sarhoÅŸlar, madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± ve hayvanlara bile rastlanÄ±yor.
Pirlepe MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Åžefket Ä°merovski yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, caminin onarÄ±mÄ±yla ilgili Makedonya Ä°slam BirliÄŸinin 2006, 2010 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ã¼Ã§ anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak henÃ¼z sonuca varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Konuyla ilgili Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini dile getiren Ä°merovski, ManastÄ±r'daki Haydar KadÄ± Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Ã¼lkeye gelen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak'Ä±n bu camiyle ilgili bilgilendirildiÄŸini sÃ¶yledi.
Caminin onarÄ±lmasÄ±nÄ±n herkesin temennisi olduÄŸunu kaydeden Ä°merovski, "BaÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere, imkanÄ± olan herkese olayÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmasÄ± iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. Ã‡arÅŸÄ± esnafÄ± caminin yapÄ±lmasÄ±ndan yana." dedi.
Åžehirde 20 binden fazla MÃ¼slÃ¼man bulunduÄŸunu ifade eden Ä°merovski, ÅŸehrin merkezinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n namaz kÄ±labileceÄŸi bir mekan bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden devletten, kurumlardan ve TÃ¼rkiye'den bu olaya el atmalarÄ±nÄ± istediklerini dile getirdi.
"TÃœRKÄ°YE SORUMUZU GÄ°DEREBÄ°LÄ°R"
2003-2015 yÄ±llarÄ±nda Pirlepe mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Mustafa Topalovski de daha Ã¶nce KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan caminin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in onay aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak bunun Ã¼lkedeki siyasi irade eksikliÄŸi nedeniyle gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi.
Yetkili kurumlardan caminin onarÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini belirten Topalovski, "AynÄ± ÅŸekilde, TÃ¼rkiye'den ve bu bÃ¶lgeden TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ etmiÅŸ kiÅŸilerden de camiyi 2001 yÄ±lÄ± Ã¶ncesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmemiz iÃ§in yardÄ±m istiyoruz." diye konuÅŸtu.
Topalovski, TÃ¼rkiye'den her anlamda bÃ¼yÃ¼k destek aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ä°nanÄ±yorum ki TÃ¼rkiye bu sorunumuzu giderebilir. Bu anÄ±tÄ±, OsmanlÄ± izine sahip bu cami ve minareyi bize geri getirebilir. Bu caminin yapÄ±lmasÄ± ile ÅŸehrin karakteri geri dÃ¶necektir." dedi.
OsmanlÄ± dÃ¶neminde birÃ§ok kilise de inÅŸa edildiÄŸine iÅŸaret eden Topalovski, "Makedon halkÄ± ve Pirlepeliler, Ã‡arÅŸÄ± Camisi'ne karÅŸÄ± deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz her zaman birlikte yaÅŸamÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
MÃ¼ftÃ¼ Hannan ve iki arkadaÅŸÄ±na verilen idam cezasÄ±na yapÄ±lan temyiz baÅŸvurusu, BangladeÅŸ YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi
Kuzey Kore yeni nesil roket motorunun baÅŸarÄ±yla test edildiÄŸini aÃ§Ä±kla
Sana'da Husilerin kontrolÃ¼ndeki Es-Sevra Hastanesi'nde maaÅŸlarÄ± Ã¶denmeyen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 2 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ grev, yÃ¼zlerce hastanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor
Moskovaâ€™nÄ±n Avrupaâ€™yÄ± kuÅŸatma stratejisinin yeni bir halkasÄ± olarak ÅŸimdi de Libyaâ€™ya askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu iddia ediliyor.
Makedonya'da, 2001'deki etnik Ã§atÄ±ÅŸmalarda zarar gÃ¶ren altÄ± asÄ±rlÄ±k Ã‡arÅŸÄ± Camisi, restore edilip ibadete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ bekliyor
Tillerson, Ã‡in-ABD iliÅŸkilerinin, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeme temelinde ilerlemesini istediklerini, iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸa ulaÅŸacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Suriye'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab'tan araÃ§larla hareket eden bin 354 kiÅŸi Azez kentinin ÅžemariÄŸ kampÄ±na uÅŸaÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'den yasadÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸlerde yÃ¼zde 80 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanan Bulgaristan tÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 270 kilometre tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekiyor
Beyaz Saray giriÅŸ kontrol noktasÄ±nda aracÄ±nda bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ABD'nin Maryland eyaletinde aÃ§Ä±lan sergide 66 eseri bulunan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Durgut, "Hicaz'a gitmiÅŸ olanlarÄ±n hatÄ±ralarÄ±nÄ±, gidememiÅŸ olanlarÄ±n ise Ã¶zlemlerini gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
Fransa'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin silahlÄ± soygun ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§larÄ±ndan birkaÃ§ kez hÃ¼kÃ¼m giyen bir kiÅŸi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da ve Amsterdam kentindeki De Dam MeydanÄ±'nda bir araya gelen onbinlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve Ä°slamofobiye karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yaklaÅŸÄ±k bin dolayÄ±nda kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek amacÄ±yla Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Etiyopyaâ€™da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n Almanlara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar hala belirsizliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle hayata geÃ§irilen "TÃ¼rk Modeli Arazi Reformu" projesiyle Afganistan'Ä±n tapu kadastro sistemi yenilenecek
Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neyindeki Sicilya AdasÄ±'nda bulunan aktif yanardaÄŸ Etna yeniden lav pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±