11:33, 19 Mart 2017 Pazar

Pirlepe'nin OsmanlÄ± camisi onarÄ±lmayÄ± bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya'da, 2001 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda zarar gÃ¶rerek kullanÄ±lamaz hale gelen Pirlepe ÅŸehrindeki tarihi Ã‡arÅŸÄ± Camisi, yÄ±llardÄ±r restore edilmeyi bekliyor.

Fatih Sultan Mehmed dÃ¶neminde inÅŸa edilen, ÅŸehrin gÃ¶beÄŸindeki yaklaÅŸÄ±k altÄ± asÄ±rlÄ±k OsmanlÄ± camisi, yeniden ibadete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± gÃ¼nleri bekliyor.

Ãœlkedeki Arnavut ve Makedonlar arasÄ±nda 2001 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, Kalkandelen'e giden askeri konvoya saldÄ±rÄ±da Pirlepe ve civarÄ±ndan 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, ÅŸehirdeki Makedonlar da bu olaya Ã‡arÅŸÄ± Camisi'ni yakarak karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.

OlayÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§se de onarÄ±mÄ± iÃ§in somut adÄ±m atÄ±lmayan tarihi caminin ne zaman eski ihtiÅŸamlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸacaÄŸÄ± hala belirsiz. GeÃ§miÅŸte caminin onarÄ±mÄ± iÃ§in gerekli siyasi iradenin eksik olduÄŸu belirtilirken, ÅŸimdi ise Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na alan siyasi krizin bu yÃ¶nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± zora soktuÄŸu ifade ediliyor.

Ã‡oÄŸu kez tamamen yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan cami, ÅŸu anda harap ÅŸekilde. KÄ±smen duvarlarÄ± ayakta duran, minaresinin kÄ±rÄ±k olduÄŸu camide ilgisizlik nedeniyle sarhoÅŸlar, madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± ve hayvanlara bile rastlanÄ±yor.

Pirlepe MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Åžefket Ä°merovski yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, caminin onarÄ±mÄ±yla ilgili Makedonya Ä°slam BirliÄŸinin 2006, 2010 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ã¼Ã§ anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak henÃ¼z sonuca varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Konuyla ilgili Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini dile getiren Ä°merovski, ManastÄ±r'daki Haydar KadÄ± Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Ã¼lkeye gelen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak'Ä±n bu camiyle ilgili bilgilendirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Caminin onarÄ±lmasÄ±nÄ±n herkesin temennisi olduÄŸunu kaydeden Ä°merovski, "BaÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere, imkanÄ± olan herkese olayÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmasÄ± iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. Ã‡arÅŸÄ± esnafÄ± caminin yapÄ±lmasÄ±ndan yana." dedi.

Åžehirde 20 binden fazla MÃ¼slÃ¼man bulunduÄŸunu ifade eden Ä°merovski, ÅŸehrin merkezinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n namaz kÄ±labileceÄŸi bir mekan bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden devletten, kurumlardan ve TÃ¼rkiye'den bu olaya el atmalarÄ±nÄ± istediklerini dile getirdi.

"TÃœRKÄ°YE SORUMUZU GÄ°DEREBÄ°LÄ°R"

2003-2015 yÄ±llarÄ±nda Pirlepe mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Mustafa Topalovski de daha Ã¶nce KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan caminin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in onay aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak bunun Ã¼lkedeki siyasi irade eksikliÄŸi nedeniyle gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi.

Yetkili kurumlardan caminin onarÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini belirten Topalovski, "AynÄ± ÅŸekilde, TÃ¼rkiye'den ve bu bÃ¶lgeden TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ etmiÅŸ kiÅŸilerden de camiyi 2001 yÄ±lÄ± Ã¶ncesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmemiz iÃ§in yardÄ±m istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Topalovski, TÃ¼rkiye'den her anlamda bÃ¼yÃ¼k destek aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ä°nanÄ±yorum ki TÃ¼rkiye bu sorunumuzu giderebilir. Bu anÄ±tÄ±, OsmanlÄ± izine sahip bu cami ve minareyi bize geri getirebilir. Bu caminin yapÄ±lmasÄ± ile ÅŸehrin karakteri geri dÃ¶necektir." dedi.

OsmanlÄ± dÃ¶neminde birÃ§ok kilise de inÅŸa edildiÄŸine iÅŸaret eden Topalovski, "Makedon halkÄ± ve Pirlepeliler, Ã‡arÅŸÄ± Camisi'ne karÅŸÄ± deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz her zaman birlikte yaÅŸamÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.