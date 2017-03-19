11:49, 19 Mart 2017 Pazar

Bahar yağmurları Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı





Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar olumlu yönde etkiledi. DSİ verilerine göre geçen ay 90 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yüzde 30 oranında arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 119 metreküp olarak ölçüldü. Tunca Nehri'nin debisi ise geçen aya göre 1 metreküp/saniye arttı. Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 18 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

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