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Bahar yağmurları Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı
Bahar yağmurları Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar olumlu yönde etkiledi.

DSİ verilerine göre geçen ay 90 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yüzde 30 oranında arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 119 metreküp olarak ölçüldü.

Tunca Nehri'nin debisi ise geçen aya göre 1 metreküp/saniye arttı. Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 18 metreküp/saniye olarak kaydedildi.



İlgili Konular Meriç Tunca nehri
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