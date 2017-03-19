11:54, 19 Mart 2017 Pazar

Rusya'nÄ±n yeni oyun alanÄ±: Libya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukrayna ve Suriyeâ€™deki askeri mÃ¼dahaleleriyle Avrupa enerji hatlarÄ±ndaki etkisini artÄ±ran Rusya, ÅŸimdi de Libyaâ€™ya girerek DoÄŸu Akdenizâ€™deki dengeleri lehine deÄŸiÅŸtirmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

ABDâ€™deki BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimi, DEAÅžâ€™la mÃ¼cadele planÄ±nÄ± hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Rusya bÃ¶lgede hissedilen boÅŸluÄŸu ÅŸaÅŸÄ±rtan bir hÄ±zla doldurmaya devam ediyor. HabertÃ¼rk'ten Ã–zcan Tikit'in yorumuna gÃ¶re geliÅŸmeler Rusyaâ€™nÄ±n enerji hatlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya yÃ¶nelik bir stratejiyle Avrupaâ€™yÄ± batÄ±dan ve gÃ¼neyden kuÅŸatmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Moskovaâ€™nÄ±n Avrupaâ€™yÄ± kuÅŸatma stratejisinin yeni bir halkasÄ± olarak ÅŸimdi de Libyaâ€™ya askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu iddia ediliyor. BÃ¶lgeden gelen haberlere gÃ¶re Rusya, Avrupaâ€™nÄ±n enerji aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± besleyebilecek zenginlikte ve konumda olan baÅŸlÄ±ca Ã¼lkelerden Libyaâ€™ya mÃ¼dahale iÃ§in MÄ±sÄ±râ€™a askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yapmaya baÅŸladÄ±.

Libyaâ€™nÄ±n doÄŸusundaki MÄ±sÄ±râ€™a baÄŸlÄ± kÄ±yÄ± kenti Sidi Barraniâ€™ye Rus Ã¶zel kuvvetlerinin ve insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± mÃ¼dahale amacÄ±yla konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Rusyaâ€™nÄ±n Libyaâ€™da MÄ±sÄ±râ€™Ä±n desteklediÄŸi General Halife Haftarâ€™a baÄŸlÄ± birliklere Kremlinâ€™e baÄŸlÄ± Ã¶zel ordularla eÄŸitim verdiÄŸi de iddia ediliyor. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in Suriyeâ€™den sonra Libyaâ€™ya DEAÅžâ€™la mÃ¼cadele iddiasÄ±yla askeri mÃ¼dahale iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basmasÄ± halinde DoÄŸu Akdenizâ€™deki dengeler de bÃ¶lgedeki pek Ã§ok aktÃ¶rÃ¼n hesabÄ±nÄ± altÃ¼st edebilecek ÅŸekilde deÄŸiÅŸecek.

Suriye mÃ¼dahalesiyle fiilen TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼ney komÅŸusu haline gelen Rusya, Libya hamlesiyle Avrupaâ€™nÄ±n da gÃ¼ney komÅŸusu olup Ã¶nemli bir enerji hattÄ±na hÃ¢kim olma avantajÄ±nÄ± elde edecek.

NATO dÃ¼n 120 Ä°ngiliz askerinin Rusyaâ€™yla sÄ±nÄ±r komÅŸusu olan BaltÄ±k Ã¼lkesi Estonyaâ€™ya gÃ¶nderildiÄŸini ve Amari hava Ã¼ssÃ¼ne konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Challengler 2 tanklarÄ± ve AS90 kendinden hareketli top parÃ§alarÄ± dahil 300 Ä°ngiliz aracÄ±nÄ±n da gemi ile Estonyaâ€™ya gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi. AralarÄ±nda tanklarÄ±n da bulunduÄŸu FransÄ±z zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±nÄ±n da trenle Estonyaâ€™ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

KÄ±brÄ±s Rum Kesimi iÃ§in Rusya askeri, enerji ve ekonomik konularda Ã§ok Ã¶nemli bir mÃ¼ttefik. Ãœlkedeki savunma sistemleri Rusya yapÄ±mÄ±. Enerji ve ekonomi alanÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi de AB'yle yarÄ±ÅŸacak kadar geliÅŸmiÅŸ durumda. Rum Kesimi Rusya'yÄ± kendisini TÃ¼rkiye'den koruyacak bir gÃ¼Ã§ olarak gÃ¶rÃ¼yor. Bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar, hem de ezici bir Ã§oÄŸunlukla Atina'dan Ã§ok Moskova'ya gÃ¼veniyor.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N YENÄ° GÃ–ZDESÄ°

Geleneksel olarak ABD'nin bÃ¶lgedeki uzantÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼len ve Washington'la son derece kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkilere sahip olan Ä°srail ÅŸu sÄ±ralar Rusya'yÄ± her zamankinden fazla Ã¶nemsiyor. Ã–yle ki son 2 yÄ±ldaki ziyaret trafiÄŸine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netenyahu'nun Washington'dan Ã§ok Moskova'ya gittiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Rus yÃ¶netimi 2013'teki askeri darbeyi en fazla avantaja Ã§eviren Ã¼lkelerden oldu. Kahire'yle askeri anlaÅŸmalar yapÄ±lÄ±rken Rusya ve MÄ±sÄ±r ordularÄ± kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Akdeniz'de birlikte tatbikat yaparak iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirdi. Rus doÄŸalgaz ÅŸirketi geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l MÄ±sÄ±r'Ä±n zengin doÄŸalgaz sahalarÄ±ndan Zohr'da yÃ¼zde 30'luk payÄ± 1.5 mailyar dolara satÄ±n aldÄ±.

Rus yÃ¶netimi ABD'nin fazla Ä°srail yanlÄ±sÄ± politikalarÄ±ndan bunalan Filistin ve Gazze'deki yÃ¶netimlerle de yakÄ±nlaÅŸÄ±yor. Moskova, Filistin barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ABD'nin elinde olan arabuluculuk koltuÄŸunu istediÄŸini de gizlemiyor.

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