Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, (Almanya Federal Haberalma Servisi'nin Başkanı (BND) Bruno Kahl'ın açıklamalarına ilişkin) "FETÖ'ye kimlerin arka çıktığını göstermesi açısından çok ibretli bir tablo bu" açıklaması yaptı
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın talebi sonrası kendisiyle telefon görüşmesi yaptı
Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.
Van, Hakkari, Muş ile Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 372 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylar nedeniyle 330 sanık hakkında açılan davanın üçüncü haftası yarın başlıyor
Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yeni büyük askeri üssü açılış için hazırlıkları tamamladı
İstanbul öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor
Bingöl’de başlatılacak operasyon için 3 bölgede giriş-çıkışlar yasaklandı.
Kapadokya bölgesinde etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü
Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesince, "WhatsApp ihbar hattı" kuruldu
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının miting yapmasına izin verilmesini "samimiyetsiz bir yaklaşım" ve "çifte standart" olarak niteleyerek kınadı
Özgür-Der üyeleri, Halep'in Cina Köyü'ndeki bir camiye yatsı namazı sırasında hava saldırısı düzenlenmesini kınadı
CHP Antalya Milletvekili Baykal, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı
Avusturya Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansında konuşan Prof. Yıldız, "Türk dilinin, kültürünün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan gönül eri Hoca Ahmet Yesevi kurucu atamızdır” dedi
Başbakan Yıldırım, "Gerek İstiklal Harbi'nde gerekse Çanakkale'de şehit düşenlerin çocukları bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıdır. Fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi