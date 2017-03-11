12:18, 19 Mart 2017 Pazar

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü





Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın talebi sonrası kendisiyle telefon görüşmesi yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

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