12:32, 19 Mart 2017 Pazar

Yemen'de saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n "maaÅŸ krizi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'in baÅŸkenti Sana'da bulunan Husilerin kontrolÃ¼ndeki Es-Sevra Hastanesi'nde 6 aydÄ±r maaÅŸlarÄ± Ã¶denmeyen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 2 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ grev, yÃ¼zlerce hastanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokuyor.

Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k hastanesi olan Es-Sevra'daki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± 6 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmediÄŸini belirterek, meÅŸru taleplerinde Ä±srarcÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Hastane Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu kurumda verilen saÄŸlÄ±k hizmetinin devam edebilmesi iÃ§in gerekli en basit hukuki ve meÅŸru haklarÄ±nÄ± arayan saÄŸlÄ±k personeline karÅŸÄ±, baskÄ±cÄ± ve keyfi uygulamalarda bulunan hastane yÃ¶netimini, doÄŸabilecek sonuÃ§lara karÅŸÄ± uyarÄ±yoruz." denildi.

Ä°nsani ve ahlaki deÄŸerleri gÃ¶zetmeksizin saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik asÄ±lsÄ±z suÃ§lamalarda bulunan yÃ¶netim kurulunun ahlak dÄ±ÅŸÄ± ve sorumsuz uygulamalarÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± istendi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca haklarÄ±nÄ± arayan bazÄ± doktorlar hakkÄ±nda "cezai yaptÄ±rÄ±mlar" uygulandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, Ã§eÅŸitli iddialarla Husiler tarafÄ±ndan alÄ±konulan doktorlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ã–te yandan Es-Sevra Hastanesi doktorlarÄ±, 6 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi nedeniyle 2 ay Ã¶nce baÅŸlattÄ±klarÄ± grevin devam ettiÄŸini anlattÄ±.

Grev nedeniyle ameliyatlarÄ±n durduÄŸunu, acil bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ise sÄ±nÄ±rlÄ± ÅŸekilde hizmet verdiÄŸini aktaran doktorlar, hastane avlusu ve Ã§evresinde onlarca hastanÄ±n beklediÄŸini ifade etti.

Hastane yÃ¶netimini elinde bulunduran Husilerin, grev nedeniyle Ã§ok sayÄ±da doktor ve Ã§alÄ±ÅŸanÄ± alÄ±koyduÄŸu, hakkÄ±nÄ± arayan personeli ise iÅŸten Ã§Ä±karmak ve yerlerine kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yakÄ±n kiÅŸileri getirilmekle tehdit ettiÄŸi belirtildi.

Es-Sevra Hastanesi doktorlarÄ±, hastane bÃ¼tÃ§esinin yeterli olmasÄ±na raÄŸmen 6 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmediÄŸini ileri sÃ¼rerek 2 aydÄ±r iÅŸ bÄ±rakma dahil gibi bir dizi eylemlerde bulunuyor.