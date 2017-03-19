Kuzey Kore'den yeni roket motoru denemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore, "devrim niteliÄŸinde buluÅŸ" olarak nitelendirdiÄŸi yeni nesil roket motorunun baÅŸarÄ±yla test edildiÄŸini duyurdu.
Kuzey Kore Merkezi Haber AjansÄ±nÄ±n (KCNA) haberine gÃ¶re, yÃ¼ksek itiÅŸ gÃ¼cÃ¼ne sahip yeni nesil roket motorunun denemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katÄ±lÄ±mÄ±yla Sohae fÄ±rlatma tesisinde yapÄ±ldÄ±.
Kim, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, denemeyi "tarihi Ã¶neme sahip bÃ¼yÃ¼k bir olay" ÅŸeklinde tanÄ±mlayarak, yeni motorun Kuzey Kore'nin uzay programÄ± iÃ§in "devrim niteliÄŸinde bir buluÅŸ" olduÄŸunu belirtti.
Bu buluÅŸun Ã¼lkenin roket sanayisinde "18 Mart devrimi" olarak anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Kim, "TÃ¼m dÃ¼nya, bu buluÅŸun ne derece Ã¶nemli ve bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olduÄŸuna yakÄ±nda ÅŸahitlik edecektir." dedi.
KCNA'nÄ±n haberinde, yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fÄ±rlatma programlarÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
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