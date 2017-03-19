12:54, 19 Mart 2017 Pazar

BangladeÅŸ'te MÃ¼ftÃ¼ Hannan'Ä±n temyiz baÅŸvurusu reddedildi





MÃ¼ftÃ¼ Hannan ve iki arkadaÅŸÄ±na verilen idam cezasÄ±na yapÄ±lan temyiz baÅŸvurusu, BangladeÅŸ YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BangladeÅŸ YÃ¼ksek Mahkemesi, 2004 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz YÃ¼ksek Komiseri Anwar Choudhury'e saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek suÃ§uyla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Hareket-Ã¼l Cihad lideri MÃ¼ftÃ¼ Abdul Hannan ve iki arkadaÅŸÄ±nÄ±n temyiz baÅŸvurusunu reddetti. BangladeÅŸ BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mahbubey Alam yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, YargÄ±Ã§ Surendra Kumar Sinha'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki mahkeme heyetinin, Hannan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n temyiz baÅŸvurusunu reddettiÄŸini belirtti. Hannan ve arkadaÅŸlarÄ±, 12 yÄ±l Ã¶nce BangladeÅŸ doÄŸumlu Ä°ngiliz elÃ§isi Choudhury'e, Sylhet kentindeki bir tÃ¼rbe ziyareti sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da Choudhury yara almazken, 3 polis Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 70 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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