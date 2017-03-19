13:44, 19 Mart 2017 Pazar

Bor madeninden 'pas önleyici çözelti' geliştirildi





Bor madeninden geliştirilen ve patenti alınıp üretim aşamasına geçilen çözelti, Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalyaya layık görüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Düzce Üniversitesinde çalışma yürüten akademisyenlerce bor madeninden geliştirilen ve patenti alınıp üretim aşamasına geçilen çözelti, Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalyaya layık görüldü.

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