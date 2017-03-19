Deniz ulaÅŸÄ±mÄ±na lodos muhalefeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde, dÃ¼n baÅŸlayan ve etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± bazÄ± ÅŸilepler yollarÄ±na devam edemiyor. Lodostan olumsuz etkilenen 45 ÅŸilep ve tanker, TekirdaÄŸ'Ä±n ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerinde demirledi.
Gemilerin, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesinin ardÄ±ndan rotalarÄ±na gÃ¶re hareket edeceÄŸi belirtildi. Bu arada, fÄ±rtÄ±na balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dÃ¼n ava Ã§Ä±kamayan tekneler, bugÃ¼n de ÅžarkÃ¶y, MÃ¼refte ve HoÅŸkÃ¶y balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naklarÄ±nda demirledi.
FÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesinin beklendiÄŸini bildiren meteoroloji yetkilileri, vatandaÅŸlarÄ± meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyardÄ±.
Van Ä°pekyolu ilÃ§esinde kamyonette 84 kilo 390 gram esrar ele geÃ§irildi
Marmara Denizi'nde hÄ±zÄ± zaman zaman 80 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle deniz ulaÅŸÄ±mÄ± aksadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, (Almanya Federal Haberalma Servisi'nin BaÅŸkanÄ± (BND) Bruno Kahl'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin) "FETÃ–'ye kimlerin arka Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok ibretli bir tablo bu" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n talebi sonrasÄ± kendisiyle telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±
Edirne'deki Tunca ve MeriÃ§ nehirlerinin debileri bÃ¶lgede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlara baÄŸlÄ± olarak yÃ¼kseldi.
Van, Hakkari, MuÅŸ ile Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 372 yerleÅŸim birimine ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'nin Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daki yeni bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼ssÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±
Ä°stanbul Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisi altÄ±na giriyor
BingÃ¶lâ€™de baÅŸlatÄ±lacak operasyon iÃ§in 3 bÃ¶lgede giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yasaklandÄ±.
Kapadokya bÃ¶lgesinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± peribacalarÄ±nÄ± beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžubesince, "WhatsApp ihbar hattÄ±" kuruldu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Almanya'nÄ±n Frankfurt kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n miting yapmasÄ±na izin verilmesini "samimiyetsiz bir yaklaÅŸÄ±m" ve "Ã§ifte standart" olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±
Ã–zgÃ¼r-Der Ã¼yeleri, Halep'in Cina KÃ¶yÃ¼'ndeki bir camiye yatsÄ± namazÄ± sÄ±rasÄ±nda hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmesini kÄ±nadÄ±
CHP Antalya Milletvekili Baykal, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun kendisine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "SayÄ±n Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±yla her an buluÅŸmaktan, onu dinlemekten mutluluk duyarÄ±m. Buna aÃ§Ä±ÄŸÄ±m, hemen bunu gerÃ§ekleÅŸtirebilir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 18 Mart Ã‡anakkale Åžehitlerini Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±