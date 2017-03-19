13:49, 19 Mart 2017 Pazar

Deniz ulaÅŸÄ±mÄ±na lodos muhalefeti





Marmara Denizi'nde hÄ±zÄ± zaman zaman 80 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle deniz ulaÅŸÄ±mÄ± aksadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Marmara Denizi'nde, dÃ¼n baÅŸlayan ve etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± bazÄ± ÅŸilepler yollarÄ±na devam edemiyor. Lodostan olumsuz etkilenen 45 ÅŸilep ve tanker, TekirdaÄŸ'Ä±n ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi sahillerinde demirledi. Gemilerin, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesinin ardÄ±ndan rotalarÄ±na gÃ¶re hareket edeceÄŸi belirtildi. Bu arada, fÄ±rtÄ±na balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dÃ¼n ava Ã§Ä±kamayan tekneler, bugÃ¼n de ÅžarkÃ¶y, MÃ¼refte ve HoÅŸkÃ¶y balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naklarÄ±nda demirledi. FÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesinin beklendiÄŸini bildiren meteoroloji yetkilileri, vatandaÅŸlarÄ± meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyardÄ±.

Ä°lgili Konular lodos

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.