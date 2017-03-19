14:11, 19 Mart 2017 Pazar

Van'da uyuÅŸturucu operasyonu





Van Ä°pekyolu ilÃ§esinde kamyonette 84 kilo 390 gram esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n Ä°pekyolu ilÃ§esinde kamyonette 84 kilo 390 gram esrar bulundu. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, uyuÅŸturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasÄ± faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ten ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan kamyonette dedektÃ¶r kÃ¶peÄŸi "Alfa"nÄ±n da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramada 84 kilo 390 gram esrar ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.B'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

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