14:31, 19 Mart 2017 Pazar

Kırım’ın yasa dışı ilhakının 3. yılı





Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 3. yılında Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu ilhak ve işgal politikası, uluslararası düzen ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının 3. yılı dolayısıyla kınama mesajı yayımladı. Gürcistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakına tepki gösterildi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı üzerinden üç yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu ilhak ve işgal politikası, uluslararası düzen ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verilerek, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna devletine karşı saldırganlığı ve sınırlarının zorla değiştirilme çabalarını bir kez daha kınıyor." ifadelerine yer verildi. Kırım'ın ilhakıyla, uluslararası hukuki ilkelerin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, barış, güvenlik ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için tüm tarafların ortak çaba göstermesi gerektiği bildirildi.

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