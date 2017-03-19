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Kırım’ın yasa dışı ilhakının 3. yılı
Kırım’ın yasa dışı ilhakının 3. yılı

Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 3. yılında Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu ilhak ve işgal politikası, uluslararası düzen ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının 3. yılı dolayısıyla kınama mesajı yayımladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakına tepki gösterildi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı üzerinden üç yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu ilhak ve işgal politikası, uluslararası düzen ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verilerek, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna devletine karşı saldırganlığı ve sınırlarının zorla değiştirilme çabalarını bir kez daha kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Kırım'ın ilhakıyla, uluslararası hukuki ilkelerin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, barış, güvenlik ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için tüm tarafların ortak çaba göstermesi gerektiği bildirildi.



İlgili Konular gürcistan Kırım Rusya
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