14:46, 19 Mart 2017 Pazar

Musul'da Cedide bölgesi DEAŞ'tan kurtarıldı





Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Musul Cedide" bölgesini DEAŞ'tan geri aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak ordusunun, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan "Musul Cedide" bölgesi'ni tamamen kontrol altına aldığı belirtildi. Orduda görevli Yüzbaşı Burhan Muzahim yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul Cedide bölgesi'nde DEAŞ'in elinde tuttuğu Fatih Ali Camisi ve çevresine operasyon başlattı." ifadelerini kullandı. Muzahim, güvenlik güçleri ile DEAŞ militanları arasındaki yoğun sokak çatışmalarının ardından, tüm bölgenin kontrol altına alındığını ve Irak bayrağının asıldığını söyledi. Bölge'nin kontrol altına alınmasından sonra çıkan çatışmalarda 14 militanın öldürüldüğünü ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktaran Muzahim, Çatışmaların Yermuk Mahallesi'nde devam ettiğini kaydetti. Yüzbaşı Muzahim, operasyonun başladığı 19 Şubat tarihinden şimdiye kadar ordu güçlerinin kentin batı yakasında yer alan güney bölgesinin yüzde 90'ını geri aldığını sözlerine ekledi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat tarihinde Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonunun başladığını duyurmuştu.

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