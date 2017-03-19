Afganistan'da havan mermisi patladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zia Durani yaptığı açıklamada, vilayetin Jirai ilçesinin Makvan köyünde ülkedeki iç savaş döneminden kalma havan topu mermisinin çocukların oynadığı sırada patladığını söyledi.
Patlamada 2 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydeden Durani, bir çocuğun da yaralandığını belirtti.
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