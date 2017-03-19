Afganistan'da havan mermisi patladı

Arap Milletvekili Knesset’ten istifa etti

İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Gattas, “Bugün istifa dilekçemi, dört yıl elimden geldiğince halkımı temsil etmeye çalıştığım, Knnesset başkanlığına sundum. Knesset, benim iş yerim değil, benim için mücadele alanıydı. İstifa etmekten dolayı üzgün değilim. Başka mücadele alanları bizi bekliyor” açıklaması yaptı