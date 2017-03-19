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İsrail’den Suriye’ye tehdit
İsrail’den Suriye’ye tehdit

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İsrail uçaklarının Suriye rejimine ait savunma sistemleri tarafından taciz edilmesi durumunda, İsrail bu ülkenin tüm hava savunma bataryalarını yerle bir edecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye rejimini, İsrail uçaklarını hedef almasının tekrarlanması durumunda, hava savunma bataryalarını imha etmekle tehdit etti.

İsrail’in orta kesimlerindeki Ramat Gan kentine bağlı Tel HaŞomer askeri üssünde, askere yeni alınan İsraillilere hitap eden Liberman, "İsrail uçaklarının Suriye rejimine ait savunma sistemleri tarafından taciz edilmesi durumunda, İsrail bu ülkenin tüm hava savunma bataryalarını yerle bir edecek." dedi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Liberman ayrıca, "İsrail, Suriye'den Hizbullah'a silah taşınmasına asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının cuma günü Suriye'ye düzenlediği hava saldırısının "Hizbullah'a gelişmiş silah transferini önlemek için yapıldığını ve gerektiğinde tekrar edeceğini" söylemişti.

Suriye ordusu ise yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağını düşürdüklerini, bir diğerini de vurduklarını iddia etmişti. İsrail ordusu ise bu açıklamayı yalanlayarak, İsrail'e ait hiçbir savaş uçağının zarar görmediğini öne sürmüştü.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, belirli aralıklarla Suriye topraklarında faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.



İlgili Konular Avigdor Lieberman israil suriye
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