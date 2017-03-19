Duterte, Çin'in faaliyetlerine karşı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pekin'in, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine askeri olarak karşı duramayacaklarını ancak yasal yollara başvurabileceklerini söyledi.
Myanmar ziyareti öncesinde Davao Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Duterte, Filipinler ordusunun, Çin'in, tartışmalı sularda çevre denetim istasyonu inşaatı çalışmalarına engel olamayacağını belirtti.
Duterte, Çin'in tartışmalı sulardaki varlık ve faaliyetlerine karşı savaş ilan etmeyeceklerini vurgulayarak, "Aslında savaş ilan edebilirim. Ancak, o zaman da tüm ordumuzu, polisimizi kaybederiz ve ulusumuzu yok etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.
Pekin'in, Güney Çin Denizi'ndeki çalışmalarını sürdürmesi durumunda Uluslararası Tahkim Mahkemesinin verdiği karar uyarınca yasal yollara başvuracağını kaydeden Duterte, "Buna rağmen, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı koyamayız. Amerikalılar dahi onları durduramadı." değerlendirmesinde bulundu.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, daha önce verdiği bir demeçte, "Siyaset oyununda, Tahkim Mahkemesinin kararını bir kenara bırakacağım. Çin'e herhangi bir dayatmada bulunmayacağım." demişti.
Duterte'den önceki Filipinler yönetimi, 2013'te Tahkim Mahkemesi başvurarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ada ve adacıklarda hak iddia etmesiyle ilgili dava sürecini başlatmıştı. Lahey'deki mahkeme, 12 Temmuz'da 2016'da açıkladığı kararda, Çin'in Filipinler'in egemenlik haklarını ihlal ettiğine ve suni adalar inşa ederek Güney Çin Denizi'ndeki mercan kayalıklarına büyük zarar verdiğine hükmetmişti.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı koyamayız. Amerikalılar dahi onları durduramadı" dedi
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