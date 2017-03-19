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18:39, 19 Mart 2017 Pazar
Asya
17:10, 19 Mart 2017 Pazar

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Endonezya’da iki Fransız gazeteci sınır dışı edildi
Endonezya’da iki Fransız gazeteci sınır dışı edildi

Endonezya’da iki Fransız gazeteci çalışma izni ihlali iddiasıyla sınır dışı edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya’da turist vizesiyle bulunan 45 yaşındaki Jean Frank Pierre ve 42 yaşındaki Basille Marie Longhamp adlı gazeteciler, ülkenin doğusundaki Papua eyaletinde Puncak Jaya Dağı bölgesinde kiraladıkları helikopterle çekim yapmak üzereyken gözaltına alındı.

İki fransız gazeteci, eyalette çalışma izni olmadan çekim yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle ülkeden gönderildi.

Eyaletteki Tembagapura Göçmen Bürosu Başkanı Samuel Enock, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki Fransız gazetecinin bölgede gazetecilik faaliyeti için gerekli izinleri olmadan faaliyet göstererek göç yasasını ihlal ettiğini söyledi.

Gazetecilerin Turizm Bakanlığından çekim izni olmasına rağmen çalışma izni için yaptıkları başvurunun onaylanmadığını dile getiren Encok, sınır dışı edilen iki gazeteciye 6 ay ülkeye giriş yasağı konulduğunu kaydetti.

Enock, turist vizesi ile çekim izni verilmesi konusunun da birimler arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını bildirdi.

Endonezya hükümetinin sıkı denetim uyguladığı Papua eyaletinde, yabancı gazetecilerin faaliyetlerine kontrollü şekilde nadiren izin veriliyor.



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