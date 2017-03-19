Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:39, 19 Mart 2017 Pazar
Asya
17:11, 19 Mart 2017 Pazar

  • Paylaş
Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık protestosu
Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık protestosu

Myanmar'da aşırılıkçı Budistler, hükümetin Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verme planını protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da hükümetin bazı Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) vatandaşlık verme planına tepki gösteren aşırılıkçı Budistler, gösteri düzenledi.

Arakan Ulusal Partisi (ANP) önderliğindeki aşırılıkçı Budistler, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de toplandı.

Hükümetin, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki uluslararası komisyonun Arakan eyaletindeki gerginliğin çözümü için önerdiği tavsiyelere uymayı kabul ettiğini bildirmesinin ardından düzenlenen gösteride, bazı Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesi planı protesto edildi.

Protestonun organizatörlerinden Aung Htay, "Hükümete, 1982'de kabul edilen yasaya uymasını söylemek için protesto düzenliyoruz. Hükümetin, bu yasa dışı göçmenlere vatandaşlık kartı vermesine izin veremeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden cuma günü yapılan açıklamada, komisyonun yayımladığı raporda yer alan 12 maddelik tavsiyelerin büyük bölümünün "Acilen ve azami etkinlikle uygulanacağı" belirtilmişti.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakanlı Müslümanlar, önceki Myanmar hükümetince Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görülüyor ve resmi belgelerde "Bengali" olarak adlandırılıyordu.



İlgili Konular Myanmar Arakanlı Müslümanlar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Hindistan'ın aşırılıkçı dini lider yemin etti
Hindistan'ın aşırılıkçı dini lider yemin etti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde İslam karşıtı görüşleriyle tanınan Adityanath, eyaletin başbakanı olarak ant içti
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Katar'da
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Katar'da

Katar'a giden Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim ile "Filistin ulsual uzlaşını" konuştu
Lübnan'da vergi ve yolsuzluk protestosu
Lübnan'da vergi ve yolsuzluk protestosu

Lübnan'da yolsuzluklara ve hükümetin getirmek istediği yeni vergilere karşı protestolar dördüncü gününde devam ediyor
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık protestosu
Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık protestosu

Myanmar'da aşırılıkçı Budistler, hükümetin Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verme planını protesto etti
Endonezya da iki Fransız gazeteci sınır dışı edildi
Endonezya’da iki Fransız gazeteci sınır dışı edildi

Endonezya’da iki Fransız gazeteci çalışma izni ihlali iddiasıyla sınır dışı edildi.
Rusya'nın yeni oyun alanı Libya
Rusya'nın yeni oyun alanı: Libya

Moskova’nın Avrupa’yı kuşatma stratejisinin yeni bir halkası olarak şimdi de Libya’ya askeri müdahale hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.
Türkmenler'den PKK'ya karşı ortak bildiri
Türkmenler'den PKK'ya karşı ortak bildiri

IKBY'deki Türkmen siyasi parti ve dernekler PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı ortak bildiri yayımlayarak örgütün koşulsuz ilçeden çekilmesi çağrısı yaptı
Duterte Çin'in faaliyetlerine karşı quot koyamayacak quot
Duterte, Çin'in faaliyetlerine karşı "koyamayacak"

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı koyamayız. Amerikalılar dahi onları durduramadı" dedi
Gazze'de uyuşturucu kaçakçılığına idam cezası
Gazze'de uyuşturucu kaçakçılığına idam cezası

Gazze Mahkemesi "uyuşturucu bulundurmaktan" yargılanan iki sanık hakkında idam kararı verdi
Mısır'da Türkiye'ye destek veren imama quot uzaklaştırma quot
Mısır'da Türkiye'ye destek veren imama "uzaklaştırma"

Mısır Giza'da okuduğu cuma hutbesinde Hollanda'nın iki Türk bakana uyguladığı ırkçı tavrı eleştiren imam, üç ay görevden uzaklaştırıldı
Arap Milletvekili Knesset ten istifa etti
Arap Milletvekili Knesset’ten istifa etti

İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Gattas, “Bugün istifa dilekçemi, dört yıl elimden geldiğince halkımı temsil etmeye çalıştığım, Knnesset başkanlığına sundum. Knesset, benim iş yerim değil, benim için mücadele alanıydı. İstifa etmekten dolayı üzgün değilim. Başka mücadele alanları bizi bekliyor” açıklaması yaptı
İsrail den Suriye ye tehdit
İsrail’den Suriye’ye tehdit

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İsrail uçaklarının Suriye rejimine ait savunma sistemleri tarafından taciz edilmesi durumunda, İsrail bu ülkenin tüm hava savunma bataryalarını yerle bir edecek" dedi
Afganistan'da havan mermisi patladı
Afganistan'da havan mermisi patladı

Afganistan'da iç savaş döneminden kalan bir havan mermisi patladı. Patlamada iki çocuk öldü
Musul'da Cedide bölgesi DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'da Cedide bölgesi DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Musul Cedide" bölgesini DEAŞ'tan geri aldı
Kırım ın yasa dışı ilhakının 3 yılı
Kırım’ın yasa dışı ilhakının 3. yılı

Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 3. yılında Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu ilhak ve işgal politikası, uluslararası düzen ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor" dedi
Bangladeş'te Müftü Hannan'ın temyiz başvurusu reddedildi
Bangladeş'te Müftü Hannan'ın temyiz başvurusu reddedildi

Müftü Hannan ve iki arkadaşına verilen idam cezasına yapılan temyiz başvurusu, Bangladeş Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi

Haberler

ERC Başkanı'ndan AB ve BM'ye Myanmar eleştirisi
ERC Başkanı'ndan AB ve BM'ye Myanmar eleştirisi

Suikasta uğrayan Müslüman avukat için Myanmar'da tören
Suikasta uğrayan Müslüman avukat için Myanmar'da tören

Arakanlılar ailelerini almak için evlerine dönüyor
Arakanlılar ailelerini almak için evlerine dönüyor

Myanmar'ın ırkçı partisinden Arakanlılara görüşme yasağı
Myanmar'ın ırkçı partisinden Arakanlılara görüşme yasağı

Myanmar'da Budistler Müslümanların etkinliğini engelledi
Myanmar'da Budistler Müslümanların etkinliğini engelledi

Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor
Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor

Myanmar'da Arakanlı Müslümanları döven polislere gözaltı
Myanmar'da Arakanlı Müslümanları döven polislere gözaltı

Arakanlı Müslümanlara işkence eden üç polis gözaltında
Arakanlı Müslümanlara işkence eden üç polis gözaltında






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 