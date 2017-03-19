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Lübnan'da vergi ve yolsuzluk protestosu
Lübnan'da vergi ve yolsuzluk protestosu

Lübnan'da yolsuzluklara ve hükümetin getirmek istediği yeni vergilere karşı protestolar dördüncü gününde devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yolsuzluklara ve hükümetin getirmek istediği yeni vergilere karşı 4 gün önce başlayan gösteriler sürüyor.

Başkentteki Hükümet Sarayı ve parlamentoya yakın Riad el-Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce Lübnanlı, mecliste ve bakanlar kurulunda bir süredir görüşülen yeni vergilere ve yolsuzluklara karşı tepkilerini dile getirmek için 4 gün önce başlattıkları protestolarına devam etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yerel müzikler eşliğinde meydanda toplanan ve Lübnan bayraklarının yanı sıra, "yolsuzluğa karşıyız", "vergilere karşıyız", "ey siyasiler evinize dönün" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sokaklara inin, hakkınızı arayın", "duyun ey bakanlar bu vergileri ödemeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.

Polis, gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken meclise ve Hükümet Sarayı'na giden yollar da sabah erken saatlerde kapatıldı.

Öte yandan gösteri devam ederken Lübnan başbakanı Saad Hariri göstericilerle konuşmak için meydana geldi. Ancak Hariri'nin geldiğini gören kalabalık Başbakana ve arabasına pet şişeler attı. Bunun üzerine Hariri korumaları eşliğinde meydandan ayrılıp Hükümet Sarayı'na geçmek zorunda kaldı.

Polis ise göstericileri dağıtmak için ses bombası attı. Bazı kadın protestocular arbededen etkilenerek baygınlık geçirdi. Lübnan Kızılhaçı yetkilileri ise baygınlık geçirenleri tedavi altına aldı.

LÜBNANLILAR YENİ VERGİLERDEN ŞİKAYETÇİ

Lübnanlı Kerman Cabir yaptığı açıklamada, hükümetin getirmek istediği yeni vergilere karşı toplandıklarını belirterek, "Her şeye yeni vergiler getiriyorlar. İnsanlar bunu kabul etmeyecek. Çünkü her gün daha da kötüye gidiyor. Eğer hükümet vergi kararında ısrar ederse biz de burada kalmaya devam edeceğiz. Sokaklar bizim. Protesto yapmak bizim hakkımız." dedi.

Abdulemir Ramadan da hükümetin sadece vergiler için karar almak istediğini ancak yoksullara yardım için hiçbir şey yapmadığı dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızla, gençlerimizle ve kadınlarımızla sokaklara indik çünkü bu karara karşıyız. Artık sabrımız kalmadı. Bugün bir genç evlenmek isterse maaşı bin dolar ama ev kirası beş yüz dolar. Bu adam evini nasıl geçindirecek. Vergi için karar almak halkın elinde hükümetin değil. Halk ne olacağına karar verir. Seçimler yaklaşıyor. Göreceğiz neler olacağını."

Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarlarından Rania Farus, fakirlerin haklarını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek için protestoya katıldığını kaydetti.

Aktivist Tarık ebu Salih ise "Hükümet adil olmayan yeni vergiler getiriyor. Bu adil değil çünkü çoğu insan işsiz. Vergilerin herkes için adil hale getirilmesi lazım. Hükümet doğru kararı alana kadar meydanlarda olacağız. Barışçıl gösterimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da hükümet yüzde 10 oranındaki KDV'yi yüzde 11'e yükseltmek istiyor. Hükümetin bu sayede hazine için yıllık 200 milyon dolar değerinde gelir elde etmesi bekleniyor.



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