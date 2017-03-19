17:51, 19 Mart 2017 Pazar

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Katar'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Abbas ile Al Sani "iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeler ve ulusal uzlaşının sağlanması için Filistinli grupların birleşmesi konularını" ele aldı.

Görüşmede, Yahudi yerleşim birimlerinin inşası ve İsrail'in Filistin halkı aleyhinde devam eden saldırılarının durdurulması, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, adil ve kalıcı bir çözüm için sunulan uluslararası çabalar ile ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Abbas'ın, Filistin'e verdiği destekten ötürü Katar Emiri Al Sani'ye şükranlarını sunduğu kaydedildi.

Öte yandan Abbas dün başlayan Doha ziyareti kapsamında Katar'daki büyükelçilerle de bir araya gelerek, İsrail güçlerinin işgali altındaki Filistin topraklarında yaşanan son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış sürecinin canlandırılması için uluslararası düzeyde çaba sarf ettiklerini belirten Abbas, Filistin halkının haklarının korunması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışmalar yapıldığını aktardı.

FİLİSTİN OKULU'NUN AÇILIŞ TÖRENİ

Abbas ayrıca Doha'daki Filistin Okulu'nun açılış törenine katıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Muhammed el-Hammadi ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merıhı'nin katılımıyla düzenlenen törende, kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Okul binasını gezen Abbas, Katar devleti ile Emiri'ne teşekkürlerini ifade etti.

Katar Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenecek okulda 149 öğretmenin görev yapacağı ve yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim göreceği aktarıldı.

Abbas'ın bazı Arap ve Avrupa ülkelerini kapsayan turu öncesi gerçekleştirdiği Katar ziyaretinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye geçmesi bekleniyor.