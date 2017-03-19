Hindistan'ın aşırılıkçı dini lider yemin etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da aşırılıkçı dini lider Yogi Adityanath, Uttar Pradeş eyaletinin başbakanı olarak yemin etti.
İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP), Uttar Pradeş'de geçen hafta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerindeki zaferinin ardından, eyaletinin başbakanı seçilen Adityanath ant içti.
Eyaletin başkenti Lucknow'da düzenlenen yemin törenine, Başbakan Narendra Modi ve BJP'nin önde gelenleri katıldı.
Törende, eyalet başbakanının iki yardımcısı ve 47 bakan da yemin etti.
Gorakhpur'da bir Hindu tapınağının baş rahibi olan 44 yaşındaki Adityanath, İslam karşıtı görüşleriyle tanınıyor.
Nüfusunun beşte biri Müslüman olan Uttar Pradeş'te beş dönemdir milletvekilliği yapan Adityanath'ın Müslüman toplumu hedef alan kutuplaştırıcı söylemleri, bazı kesimlerin eleştirilerine neden olmuştu.
Ülkede kutsal sayılan inekleri korumaya yönelik yasaların güçlü savunucusu olan Adityanath, sığır eti tüketimine de karşı çıkıyor.
Hindistan'da geçen hafta Uttar Pradeş, Uttarakhand, Manipur, Goa ve Pencap eyaletlerinde düzenlenen eyalet meclisi seçiminde, Başbakan Narendra Modi'nin partisi, siyasi açıdan kilit öneme sahip eyaletlerden zaferle çıkmıştı.
BJP, 220 milyon nüfuslu Uttar Pradeş'de, eyalet meclisindeki 403 koltuktan 311'ini kazanmıştı.
BJP'nin Uttar Pradeş ve Uttarakhand'da elde ettiği zaferin, Hindistan'ın 29 eyalet meclisinin neredeyse yarısında çoğunluğu sağlaması anlamına geldiği kaydedilmişti.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde İslam karşıtı görüşleriyle tanınan Adityanath, eyaletin başbakanı olarak ant içti
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