18:39, 19 Mart 2017 Pazar

Husilerin son kalesi düştü





Yemen'de hükümet güçleri, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde Husilerin son kalesi sayılan "Dabua" bölgesinde kontrolü sağladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen hükümet güçlerinin başkent Sana'nın doğusunda bulunan Nehm ilçesinde Husilerin son kalesi Dabua bölgesinde kontrolü sağladığı bildirildi. Yemen resmi haber ajansı SABA'nın ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin havadan desteklediği ordu birlikleri ile Halk Direniş Güçlerinin (HDG) Nehm ilçesinde Huslerin son kalesi olan "Dabua" bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi. Dabua'nın alınmasının ardından çatışmaların Sana Uluslararası Havalimanı'na 35 kilometre mesafedeki Erhab ilçesinde bulunan "Seşli" bölgesine kaydığı aktarıldı. Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, bazı kentlerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor.

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