IKBY Süleymaniye'de patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, fabrikada meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri şiddetli patlamanın yaşandığı fabrikanın etrafına kimseyi yaklaştırmıyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın sebebine ilişkin olay yerinde inceleme başlatıldı.
Süleymaniye-Kerkük yolu üzerindeki fabrikada atık malzemeler geri dönüşüme kazandırılıyor ve depolanıyor.
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IKBY Süleymaniye kentindeki bir demir fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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