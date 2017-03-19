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19:03, 19 Mart 2017 Pazar

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IKBY Süleymaniye'de patlama: 1 ölü, 5 yaralı
IKBY Süleymaniye'de patlama: 1 ölü, 5 yaralı

IKBY Süleymaniye kentindeki bir demir fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, fabrikada meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri şiddetli patlamanın yaşandığı fabrikanın etrafına kimseyi yaklaştırmıyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın sebebine ilişkin olay yerinde inceleme başlatıldı.

Süleymaniye-Kerkük yolu üzerindeki fabrikada atık malzemeler geri dönüşüme kazandırılıyor ve depolanıyor.



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