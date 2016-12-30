19:33, 19 Mart 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu: 2 ÅŸehit



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Lice'de PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kulp, Lice ve Hani ilÃ§elerinin kuzeyi ile BingÃ¶l il sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k alanda PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sÃ¼rÃ¼yor. Operasyonda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit oldu. Operasyon kapsamÄ±nda 6 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi. BÃ¶lgede operasyon devam ediyor.

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