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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu: 2 ÅŸehit
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu: 2 ÅŸehit
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Lice'de PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kulp, Lice ve Hani ilÃ§elerinin kuzeyi ile BingÃ¶l il sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k alanda PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sÃ¼rÃ¼yor.

Operasyonda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit oldu.

Operasyon kapsamÄ±nda 6 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi.

BÃ¶lgede operasyon devam ediyor.



Ä°lgili Konular DiyarbakÄ±r PKK
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