DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r operasyonu: 2 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kulp, Lice ve Hani ilÃ§elerinin kuzeyi ile BingÃ¶l il sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k alanda PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sÃ¼rÃ¼yor.
Operasyonda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit oldu.
Operasyon kapsamÄ±nda 6 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi.
BÃ¶lgede operasyon devam ediyor.
ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lavuz, "Biz, inadÄ±mÄ±zdan falan deÄŸil, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, BahÃ§eli'nin, ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± teÅŸkilatlarÄ±, baÅŸkanlarÄ±, yetkilileri olarak emrindeyiz, yanÄ±ndayÄ±z ve birlikte yol yÃ¼rÃ¼menin ÅŸerefi ve onuru iÃ§indeyiz" dedi.
Bolu'daki doÄŸal gÃ¼zellikleri ile Ã¼nlÃ¼ Abant Tabiat ParkÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.
Lice'de PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu
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Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžubesince, "WhatsApp ihbar hattÄ±" kuruldu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Almanya'nÄ±n Frankfurt kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n miting yapmasÄ±na izin verilmesini "samimiyetsiz bir yaklaÅŸÄ±m" ve "Ã§ifte standart" olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±