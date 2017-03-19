SpaceX kapsÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼

'Antarktika'da sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz'

ERÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, "TÃ¼rk bilim insanlarÄ± olarak kÄ±tayla ilgili yapabildiÄŸimiz kadar bilimsel makale Ã¼retmek, Antarktika'da TÃ¼rkiye'nin bir bilim Ã¼ssÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± ve kÄ±tada sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz." dedi.