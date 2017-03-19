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20:44, 19 Mart 2017 Pazar
Bilim Teknoloji
19:43, 19 Mart 2017 Pazar

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SpaceX kapsÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼
SpaceX kapsÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼

GeÃ§en ay UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÃ¶nderilen "Dragon" uzay kapsÃ¼lÃ¼, topladÄ±ÄŸÄ± verilerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi SpaceX'in geÃ§en ay UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÃ¶nderilen "Dragon" uzay kapsÃ¼lÃ¼, topladÄ±ÄŸÄ± verilerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.

NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, mekik GÃ¼ney California aÃ§Ä±klarÄ±nda Pasifik Okyanusu'na paraÅŸÃ¼tle indi.

UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na ikmal kargosu taÅŸÄ±mak iÃ§in geÃ§en ay NASA'nÄ±n tarihi Ay yolculuklarÄ±nÄ±n Ã¼ssÃ¼ olan Florida'dan fÄ±rlatÄ±lan mekik, uzay istasyonundan topladÄ±ÄŸÄ± Ã¶rneklerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.

NASA'nÄ±n diÄŸer partneri Orbital ATK de cuma gÃ¼nÃ¼ Florida'daki Cape Canaveral Ã¼ssÃ¼nden gerekli malzemelerle dolu baÅŸka bir mekiÄŸi, uzay istasyonuna fÄ±rlatmayÄ± planlÄ±yor.



Ä°lgili Konular SpaceX
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