SpaceX kapsÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Amerikan havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi SpaceX'in geÃ§en ay UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÃ¶nderilen "Dragon" uzay kapsÃ¼lÃ¼, topladÄ±ÄŸÄ± verilerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.
NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, mekik GÃ¼ney California aÃ§Ä±klarÄ±nda Pasifik Okyanusu'na paraÅŸÃ¼tle indi.
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na ikmal kargosu taÅŸÄ±mak iÃ§in geÃ§en ay NASA'nÄ±n tarihi Ay yolculuklarÄ±nÄ±n Ã¼ssÃ¼ olan Florida'dan fÄ±rlatÄ±lan mekik, uzay istasyonundan topladÄ±ÄŸÄ± Ã¶rneklerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.
NASA'nÄ±n diÄŸer partneri Orbital ATK de cuma gÃ¼nÃ¼ Florida'daki Cape Canaveral Ã¼ssÃ¼nden gerekli malzemelerle dolu baÅŸka bir mekiÄŸi, uzay istasyonuna fÄ±rlatmayÄ± planlÄ±yor.
GeÃ§en ay UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÃ¶nderilen "Dragon" uzay kapsÃ¼lÃ¼, topladÄ±ÄŸÄ± verilerle dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼.
TÃœBÄ°TAK BÄ°LGEM YTE'nin yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±, ABD Carnegie Mellon Ãœniversitesi YazÄ±lÄ±m MÃ¼hendisliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼nce, CMMI 5 sertifikasÄ±yla belgelendi
NASA'nÄ±n bilim adamlarÄ±, DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iÃ§ radyasyon kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n, parÃ§acÄ±k yÃ¼kÃ¼ ve elektron hÄ±zÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha zayÄ±f olduÄŸunu belirledi
Bilim adamlarÄ±, Kuzey Afrika'da Sahra bÃ¶lgesinin Ã§Ã¶lleÅŸmesinde insan topluluklarÄ±nÄ±n belirleyici etkisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Roket, iletiÅŸim uydusu EchoStar 23'Ã¼ yÃ¼ksek irtifa yÃ¶rÃ¼ngesine yerleÅŸtirecek
Bilim adamlarÄ±, direnÃ§li bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlÄ± hale getirmenin yolunu keÅŸfetti
NASA, 8 yÄ±l Ã¶nce Ay'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesindeyken DÃ¼nya ile irtibatÄ± kesilen Hindistan'a ait bir keÅŸif uydusunun yerini tespit etmeyi baÅŸardÄ±
YaÅŸlÄ±larda, dÃ¼zenli yaban mersini suyu tÃ¼ketimi beynin biliÅŸsel fonksiyonlarÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor
NASA'nÄ±n 5 Mart'ta Ã§ektiÄŸi Antarktika'daki buzullarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n renk deÄŸiÅŸtirdiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren fotoÄŸraf iÃ§in aÃ§Ä±klama geldi
Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "Ä°TÃœ Rover TakÄ±mÄ±" yerli otomobil ve uÃ§ak Ã¼retimine de Ã¶rnek olabilecek tamamÄ± milli "insansÄ±z kara aracÄ±" Ã¼retti
ERÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, "TÃ¼rk bilim insanlarÄ± olarak kÄ±tayla ilgili yapabildiÄŸimiz kadar bilimsel makale Ã¼retmek, Antarktika'da TÃ¼rkiye'nin bir bilim Ã¼ssÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± ve kÄ±tada sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz." dedi.
Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak
Bilim adamlarÄ±, hÃ¼creler arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayan sitokin tÃ¼rÃ¼ bir enzimin, kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyararak tÃ¼mÃ¶r oluÅŸumunu gerilettiÄŸini keÅŸfetti
ABD'de bilim adamlarÄ± ,belirsiz komutlarÄ± soru sorarak netleÅŸtiren robot yazÄ±lÄ±mÄ± geliÅŸtirildi