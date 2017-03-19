19:48, 19 Mart 2017 Pazar

Abant'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±





Bolu'daki doÄŸal gÃ¼zellikleri ile Ã¼nlÃ¼ Abant Tabiat ParkÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu'ya yaklaÅŸÄ±k 34 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Abant Tabiat ParkÄ±'da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. KalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 5 santimetre olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan yararlanmak isteyen tatilciler, at ve faytonla gÃ¶l turu atarak hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. BazÄ± vatandaÅŸlar gÃ¶l Ã§evresinde bulunan piknik alanlarÄ±nda mangal yakarken, bazÄ±larÄ± da gÃ¶l Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

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