ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ±: BahÃ§eli'nin emrindeyiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, TopkapÄ± AkgÃ¼n Otel'de eski ve gÃ¶revdeki 600 ÃœlkÃ¼ OcaÄŸÄ± baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'ye destek, halk oylamasÄ±nda 'evet' temalÄ± bir toplantÄ± dÃ¼zenlendi.
ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Olcay KÄ±lavuz, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ±nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ temsilcileri olarak sorumluluklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, gece uyumadan, gÃ¼ndÃ¼z durmadan TÃ¼rk milletinin bekasÄ± adÄ±na, TÃ¼rk devletinin geleceÄŸi adÄ±na varlÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kendilerini derinden yaralayan gereksiz durumlarÄ±n da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu anlatan KÄ±lavuz, "1 KasÄ±m tarihi itibarÄ±yla camiamÄ±z, hareketimiz adÄ±na bir sÃ¶z hakkÄ± dahi olmayan, geÃ§miÅŸi karÄ±ÅŸÄ±k, mazisi olmayan, davamÄ±z adÄ±na hiÃ§bir mÃ¼cadelenin iÃ§inde olmayan sadece Ã§eÅŸitli dÃ¼nyalÄ±klarÄ± elde edebilme noktasÄ±nda bulunan, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ ÅŸehidi, gaziyi bilmeyen bazÄ± aklÄ±evveller, birilerinin de pohpohlamasÄ±yla meydana Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Eski MHP IÄŸdÄ±r Milletvekili Sinan OÄŸan'Ä±n MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine deÄŸinen KÄ±lavuz, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu konuda gerÃ§ekten Ã§ok dertliyim. Kimdir ya? Bir milletvekilinin Ã¶tesine geÃ§emeyen, bir gerekÃ§eyle milletvekili olmuÅŸ bir ÅŸovmen kalkÄ±yor, milliyetÃ§i-Ã¼lkÃ¼cÃ¼ hareket adÄ±na genel baÅŸkanlÄ±k-liderlik tamtamlarÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu davada herkes gitse sana acaba yer kalÄ±r mÄ±? Sen kimsin be edepsiz! Ne olduÄŸunu bize aÃ§Ä±kla? ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ±yla, MilliyetÃ§i Hareket Partisiyle nasÄ±l bir geÃ§miÅŸin vardÄ±r? Bir kare poz ver bakalÄ±m. Åžimdi durmuyor, sabah-akÅŸam, dÃ¼n aÄŸabeylerimizin ÅŸehit olmasÄ± iÃ§in bazÄ± PKK'yla, memleket-vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla hareket etmiÅŸ hala savunuculuÄŸunu yapan o gazetelerde veyahutta medya organlarÄ±ndan inmiyor. Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in geÃ§miÅŸinde bu dava adÄ±na ne yaptÄ±n gÃ¶relim. Haddini aÅŸma. Biz, rahmetli BaÅŸbuÄŸumuzun emanetini, namusumuz, ÅŸerefimiz, haysiyetimiz olarak gÃ¶rÃ¼yoruz."
ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lavuz, "Biz, inadÄ±mÄ±zdan falan deÄŸil, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, BahÃ§eli'nin, ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± teÅŸkilatlarÄ±, baÅŸkanlarÄ±, yetkilileri olarak emrindeyiz, yanÄ±ndayÄ±z ve birlikte yol yÃ¼rÃ¼menin ÅŸerefi ve onuru iÃ§indeyiz" dedi.
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