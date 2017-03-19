GÃ¼ncelleme: 21:09, 19 Mart 2017 Pazar

BeÅŸiktaÅŸ-ÃœskÃ¼dar arasÄ± yolculuk 3,5 dakikaya iniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸiktaÅŸ-ÃœskÃ¼dar arasÄ±nda yeni gemilerle sefer Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde baÅŸlayacak.

Dentur Avrasya YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Åženol MorgÃ¼l, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dedelerinin kayÄ±klarla yaklaÅŸÄ±k 150 yÄ±l Ã¶nce ÃœskÃ¼dar-BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda deniz yoluyla yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±llarÄ±n verdiÄŸi tecrÃ¼beyle modern ÅŸekilde Ä°stanbullulara bugÃ¼n de hizmet vermeye devam ettiklerini belirten MorgÃ¼l, iÅŸletme maliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek ve geliÅŸen teknolojinin gerisinde kalmamak iÃ§in 14 gemilik yeni bir planlama yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°lk gemilerinin sefere hazÄ±r olduÄŸunu, son evrak iÅŸlemlerinden sonra hizmete Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran MorgÃ¼l, "6 ay iÃ§erisinde de yapÄ±mÄ± devam eden diÄŸer 3 gemi hizmete baÅŸlayacak. 4 yÄ±l iÃ§inde bunlarÄ±n hepsini hizmete almayÄ± planlÄ±yoruz." dedi.

Ä°lk geminin ismi Kanuni

MorgÃ¼l, Kanuni Sultan SÃ¼leyman'Ä±n 1565'te ÃœskÃ¼dar kadÄ±sÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi talimatla Ä°stanbul'da ilk deniz yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan dolayÄ± ilk gemiye "Kanuni" ismini verdiklerini sÃ¶yledi.

Gemilerinin yapÄ±mÄ±nÄ±n Yalova'daki Ã¶zel bir tersanede devam ettiÄŸini ve bu yazÄ±n sonuna kadar 3 yeni nesil gemiyi daha Ä°stanbullularla buluÅŸturacaklarÄ±nÄ± belirten MorgÃ¼l, "Deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± maliyetinin yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen Ä°stanbullulara ucuz bir yolculuk hizmeti vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yeni gemilerle istediÄŸimiz hedefi de yakaladÄ±k. Ä°ÅŸletme maliyetleri daha da dÃ¼ÅŸecek. BugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ-ÃœskÃ¼dar arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir gemi 15 litre yakÄ±t tÃ¼ketirken yeni gemi ile yaklaÅŸÄ±k 4 litre bir yakÄ±t tÃ¼ketimi olacak." diye konuÅŸtu.

ÃœskÃ¼dar-BeÅŸiktaÅŸ arasÄ± yolculuk 3,5 dakika

MorgÃ¼l, "ÃœskÃ¼dar-BeÅŸiktaÅŸ arasÄ± 5 dakika" sloganÄ±nÄ±n, geminin yolcu almasÄ±ndan sonraki zaman olduÄŸunu, yolculuÄŸun toplamda iniÅŸ-biniÅŸle 10-15 dakikayÄ± bulduÄŸunu aktardÄ±.

Yeni nesil gemilerin, diÄŸerlerine gÃ¶re yÃ¼zde 40 daha hÄ±zla, manevra yapmadan direk iskeleye yanaÅŸabildiÄŸini, bunun da ciddi bir zaman tasarrufu saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran MorgÃ¼l, "Åžimdi inme ve binme sÃ¼releriyle ciddi bir zaman kazanÄ±yoruz. Bu yeni nesil gemilerle ÃœskÃ¼dar-BeÅŸiktaÅŸ arasÄ± yolculuk 3,5 dakikaya inecek." ifadelerini kullandÄ±.

Yolcu konforuna ayrÄ± bir Ã¶nem verdiklerini vurgulayan MorgÃ¼l, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Yeni nesil gemiler, Ä°stanbul silÃ¼etine uygun ÅŸekilde tasarlandÄ±. Modern hatlara sahip gemilerde daha sessiz ve emisyon oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã§evreci motorlar kullanÄ±lacak. VatandaÅŸlardan da olumlu tepkiler alÄ±yoruz. Gemilerimizin iÃ§ mekanÄ± oldukÃ§a ferah olacak, bu sayede yolcularÄ±mÄ±z gemi iÃ§inde bile gÃ¼vertede oturuyormuÅŸ hissi ile seyir yapabilecek. Ä°stanbullular daha gÃ¼zel bir seyahat gerÃ§ekleÅŸtirecek. Panoramik bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ hizmeti veriyor. YolcularÄ±mÄ±z Ä°stanbulu, BoÄŸaz'Ä± istedikleri bir ÅŸekilde seyredebilecekler."

Bisiklet yolcularÄ± iÃ§in de uygun

Gemiye iniÅŸ ve biniÅŸi kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¶zel tasarlanan platformla engellilerin de gemiye rahatlÄ±kla bineceÄŸini dile getiren MorgÃ¼l, geminin bisiklet yolcularÄ± iÃ§in de uygun olduÄŸunu aktardÄ±.

MorgÃ¼l, daha gÃ¼venli bir yolculuk iÃ§in geminin 25 kamera ile takip altÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ±.

Yeni nesil gemileri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã¶zel testlere tabii tutuklarÄ±nÄ± belirten MorgÃ¼l, 9 EylÃ¼l Ãœniversitesi ve Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesinden de destek aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MorgÃ¼l, yeni geminin 2016 Transist Ã–dÃ¼lÃ¼'ne de layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

GÃ¼nde 250 bin Ä°stanbullunun deniz yolculuÄŸunu tercih ettiÄŸini dile getiren MorgÃ¼l, ÃœskÃ¼dar, BeÅŸiktaÅŸ, EminÃ¶nÃ¼, Bebek ve Yalova iskelelerinden gÃ¼nlÃ¼k olarak ortalama 60 bin, yÄ±llÄ±k ise 20 milyonu aÅŸkÄ±n yolcuya hizmet verdiklerini kaydetti.