Mazlumder'in yeni baÅŸkanÄ± Ramazan Beyhan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°nsan HaklarÄ± ve Mazlumlar Ä°Ã§in MÃ¼cadele DerneÄŸi (Mazlumder) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu'nda genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa, Ramazan Beyhan seÃ§ildi.
Mazlumder OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu, AraÅŸtÄ±rma KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± Ankara Åžubesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Genel kurulda, Beyhan genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa getirilirken, genel yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi 25'e, merkez yÃ¼rÃ¼tme kurulu Ã¼yeliÄŸi 9'a indirildi ve her ilde bir ÅŸube aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
AyrÄ±ca, derneÄŸin genel merkezinin Ankara'dan Ä°stanbul'a taÅŸÄ±nmasÄ±, DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Van, Gaziantep, Ä°zmir, MuÅŸ, Bitlis, BingÃ¶l, ÅžÄ±rnak, Hakkari, Sakarya, Mersin, Kocaeli, Bursa ve Antakya ÅŸubelerinin kapatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
"Her ÅŸart ve durumda zalimin karÅŸÄ±sÄ±nda duracaÄŸÄ±z"
Beyhan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni dÃ¶nemde yol haritalarÄ±nÄ±n kuruluÅŸ misyonuna uygun hareket etmek olduÄŸunu belirterek her ÅŸart ve durumda zalimin karÅŸÄ±sÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± ifade etti.
Herhangi bir tarafa, iktidara, muhalefete yakÄ±n durmak veya Ã§Ä±kar gÃ¶zetmek gibi bir Ã§abalarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Beyhan, "Bizim mÃ¼cadelemiz Mazlumder'in kendi fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nmesidir. Gayemiz hak ihlallerini objektif bir ÅŸekilde tetkik etmek, bunu kamuoyuna duyurmak, yetkilileri uyarmak." dedi.
Beyhan, mayÄ±sta derneÄŸin olaÄŸan genel kurula gideceÄŸine iÅŸaret ederek "Biz bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulu normalde geÃ§en sene yapalÄ±m istedik ama mahkemeye mecbur edildik. Biliyorsunuz mahkeme sÃ¼reÃ§leri uzun sÃ¼rÃ¼yor. Tam bir yÄ±l hak kaybÄ±nÄ± aradÄ±k. Bu bizim en doÄŸal hakkÄ±mÄ±zdÄ±. Bundan sonraki dÃ¶nemde inÅŸallah kuruluÅŸ misyonumuza gÃ¶re hareket edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
Mazlumder OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu'nda genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Beyhan, "MÃ¼cadelemiz, Mazlumder'in kendi fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nmesidir." dedi.
Dentur Avrasya YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± MorgÃ¼l, iki ilÃ§e arasÄ± yolculuÄŸun 3,5 dakikaya dÃ¼ÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lavuz, "Biz, inadÄ±mÄ±zdan falan deÄŸil, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, BahÃ§eli'nin, ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± teÅŸkilatlarÄ±, baÅŸkanlarÄ±, yetkilileri olarak emrindeyiz, yanÄ±ndayÄ±z ve birlikte yol yÃ¼rÃ¼menin ÅŸerefi ve onuru iÃ§indeyiz" dedi.
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