01:34, 20 Mart 2017 Pazartesi

Mazlumder'in yeni baÅŸkanÄ± Ramazan Beyhan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan HaklarÄ± ve Mazlumlar Ä°Ã§in MÃ¼cadele DerneÄŸi (Mazlumder) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu'nda genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa, Ramazan Beyhan seÃ§ildi.

Mazlumder OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu, AraÅŸtÄ±rma KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± Ankara Åžubesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Genel kurulda, Beyhan genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa getirilirken, genel yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi 25'e, merkez yÃ¼rÃ¼tme kurulu Ã¼yeliÄŸi 9'a indirildi ve her ilde bir ÅŸube aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

AyrÄ±ca, derneÄŸin genel merkezinin Ankara'dan Ä°stanbul'a taÅŸÄ±nmasÄ±, DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Van, Gaziantep, Ä°zmir, MuÅŸ, Bitlis, BingÃ¶l, ÅžÄ±rnak, Hakkari, Sakarya, Mersin, Kocaeli, Bursa ve Antakya ÅŸubelerinin kapatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

"Her ÅŸart ve durumda zalimin karÅŸÄ±sÄ±nda duracaÄŸÄ±z"

Beyhan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni dÃ¶nemde yol haritalarÄ±nÄ±n kuruluÅŸ misyonuna uygun hareket etmek olduÄŸunu belirterek her ÅŸart ve durumda zalimin karÅŸÄ±sÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Herhangi bir tarafa, iktidara, muhalefete yakÄ±n durmak veya Ã§Ä±kar gÃ¶zetmek gibi bir Ã§abalarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Beyhan, "Bizim mÃ¼cadelemiz Mazlumder'in kendi fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nmesidir. Gayemiz hak ihlallerini objektif bir ÅŸekilde tetkik etmek, bunu kamuoyuna duyurmak, yetkilileri uyarmak." dedi.

Beyhan, mayÄ±sta derneÄŸin olaÄŸan genel kurula gideceÄŸine iÅŸaret ederek "Biz bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulu normalde geÃ§en sene yapalÄ±m istedik ama mahkemeye mecbur edildik. Biliyorsunuz mahkeme sÃ¼reÃ§leri uzun sÃ¼rÃ¼yor. Tam bir yÄ±l hak kaybÄ±nÄ± aradÄ±k. Bu bizim en doÄŸal hakkÄ±mÄ±zdÄ±. Bundan sonraki dÃ¶nemde inÅŸallah kuruluÅŸ misyonumuza gÃ¶re hareket edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.